影／國民黨正式成立中央助選團 鄭麗文呼籲民眾用公投支持重啟核電
國民黨主席鄭麗文下午宣布國民黨正式成立中央助選團，邀集黨內菁英、立委及重要政治人物投入全台輔選。鄭麗文表示如果我們放棄台灣就沒有未來，如果我們不堅定、不堅持，台灣就會沉淪，今天這一場選舉，還有一個非常關鍵的公投票，牽涉國家安全，整體未來競爭力的能源政策，我們必須重新凝聚全新的民意，為了國家的未來有正確的能源方向，用公投表達，全民一致支持重啟核電。
鄭麗文強調台灣未來發展沒有電力，就沒有未來高科技產業，也沒有傳統製造業，如果沒有便宜、穩定、乾淨的電力，我們只能用肺發電，每一個小市民都還要面對年年不斷漲價及通貨膨脹的巨大壓力。中央助選團成立將率先舉辦中彰投雲地區的大型造勢活動，同時宣傳重啟核電公投，後續也將陸續在桃竹竹苗、嘉南平原、高屏及北北基宜等地舉辦大規模的造勢活動，全力為國民黨候選人輔選，並將整合中央與地方輔選力量，在選戰最後階段凝聚支持者，透過政策討論回應社會關切的議題。
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