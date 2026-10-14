快訊

21歲梧桐妹戀愛中！賈靜雯昔先有後婚 自嘲：媽媽都沒注意了

25歲跑步網紅半馬終點前500公尺倒地猝逝 學霸身分惹人鼻酸

「要繼續辯嗎」嗆賈永婕備詢衣著不純樸 綠委遭罵爆：接獲反映才提醒

影／國民黨正式成立中央助選團 鄭麗文呼籲民眾用公投支持重啟核電

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（前排左三）下午宣布國民黨正式成立中央助選團，邀集黨內菁英、立委及重要政治人物投入全台輔選，鄭麗文在致詞時，呼籲民眾用公投表達，全民一致支持重啟核電。記者曾學仁／攝影
國民黨主席鄭麗文（前排左三）下午宣布國民黨正式成立中央助選團，邀集黨內菁英、立委及重要政治人物投入全台輔選，鄭麗文在致詞時，呼籲民眾用公投表達，全民一致支持重啟核電。記者曾學仁／攝影

國民黨主席鄭麗文下午宣布國民黨正式成立中央助選團，邀集黨內菁英、立委及重要政治人物投入全台輔選。鄭麗文表示如果我們放棄台灣就沒有未來，如果我們不堅定、不堅持，台灣就會沉淪，今天這一場選舉，還有一個非常關鍵的公投票，牽涉國家安全，整體未來競爭力的能源政策，我們必須重新凝聚全新的民意，為了國家的未來有正確的能源方向，用公投表達，全民一致支持重啟核電

2026九合一選舉

鄭麗文強調台灣未來發展沒有電力，就沒有未來高科技產業，也沒有傳統製造業，如果沒有便宜、穩定、乾淨的電力，我們只能用肺發電，每一個小市民都還要面對年年不斷漲價及通貨膨脹的巨大壓力。中央助選團成立將率先舉辦中彰投雲地區的大型造勢活動，同時宣傳重啟核電公投，後續也將陸續在桃竹竹苗、嘉南平原、高屏及北北基宜等地舉辦大規模的造勢活動，全力為國民黨候選人輔選，並將整合中央與地方輔選力量，在選戰最後階段凝聚支持者，透過政策討論回應社會關切的議題。

重啟核電 核電 公投 鄭麗文 2026九合一選舉 國民黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

暗指沈伯洋 鄭麗文：想選市長的人對毒品態度不可搖擺、民粹

鄭麗文現身助選 盼柯志恩、藍營高雄議員參選人全壘打

影／鄭麗文呼籲政治人物 必須向社會清楚表達堅決反毒的立場

柯志恩競選總部低調進駐市黨部 「夢想海港城」也準備就緒

相關新聞

黃世杰在農田水利署土地辦造勢 黃國昌轟公器私用、黨國不分

民進黨桃園市長參選人黃世杰使用農業部農田水利署土地舉辦造勢大會，引發民眾黨主席黃國昌質疑「公器私用、黨國不分」，強調此一土地年租金高達1590萬元，主管機關卻曲解法律、包庇特權，要求農業部公開租約，並向黃世杰喊話：「站出來公開辯論，我等你啊！」

談松機遷移措辭謹慎 沈伯洋：如今有空勤、離島醫療、國際商務客問題

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移議題，立法院外交國防委員會今天為此舉行專案報告。代表民進黨參選市長的立委沈伯洋質詢，相關部會先前有無接到北市府提出相關訴求？交通部與國防部官員都表示沒有。相較其他綠營立委，沈伯洋質詢時的措辭謹慎，並未特別顯現對遷建的特別好惡。

選戰倒數…徐國勇籲黨內謙卑勿預測勝負：民調、造勢人潮不代表結果

下個月就是地方選舉，民進黨今天舉行中常會時，秘書長徐國勇在會中呼籲黨公職與中常會，面對投票期程逼近與各家民調陸續公布，必須謹慎謙卑，因民調數字不代表勝選，造勢人潮也不代表選票，盼黨內謹守發言紀律，切勿任意預測選情勝負，應做好該做的事，爭取人民支持。

沈伯洋稱不懂AI產業串聯什麼 蔣萬安競辦：暴露無知、逞口舌之快

民進黨北市長參選人沈伯洋昨在台北大學論壇，質疑北市府提出「台北AI園區」、「首都科技廊帶」規畫，表示商圈才需土地串聯，「軟體層沒什麼需要的，基本上一個公司開會，坐捷運或視訊也都OK」。蔣萬安競辦發言人楊沛緰批評，沈把科技廊帶當人潮商圈，把產業串聯當開會聯絡「不懂AI產業發展，應該先做功課。」

嘉義市長黃敏惠卸任動向受關注 議員：立法院副院長是最適合職位

嘉義市議會定期會市長施政報告結束，市議員黃敏修質詢，肯定市長黃敏惠執政留下深刻印記，並形容她的執政歷程在嘉市政壇具有高度代表性。他拋出敏感問題，詢問黃敏惠卸任後是否有新的生涯規劃，甚至可能投入立委補選，繼續為市民服務；若民進黨立委王美惠當選市長，立委席次出缺，嘉市是否可能再出現「藍白合」？他說，立法院副院長是黃敏惠卸任後最適合職位。

【重磅快評】把國家當他家 靠爸又靠勢、綠能你不能

選戰倒數，原本在戰場邊緣的桃園、基隆最近也點燃戰火。民進黨桃園、基隆市長參選人黃世杰和童子瑋皆被指控濫用公家資源、變相輔選，一個「靠爸」、一個「靠勢」，行政不中立，踩了政治紅線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。