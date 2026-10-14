談松機遷移措辭謹慎 沈伯洋：如今有空勤、離島醫療、國際商務客問題
台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移議題，立法院外交國防委員會今天為此舉行專案報告。代表民進黨參選市長的立委沈伯洋質詢，相關部會先前有無接到北市府提出相關訴求？交通部與國防部官員都表示沒有。相較其他綠營立委，沈伯洋質詢時的措辭謹慎，並未特別顯現對遷建的特別好惡。
沈伯洋是下午第一位質詢的立委，引起大批攝影記者在現場守候。他問交通部與國防部，本案的中央地方溝通狀況為何？交通部次長林國顯說，先前不知道北市府有此構想，現在既然市府提出，交通部已經開始評估；副參謀總長執行官黃志偉也表示先前未獲消息，而且松山機場對首都衛戍仍具重要性，包括指揮節點、緊急運補、傷患後送等功能，這些需求要有配套，才能進行下一步規劃。
沈伯洋表示，當年與現在提遷建不太一樣，松機如今負擔部分國內航線，還有空勤總隊防災、離島醫療後送，更有國際線與商務旅客問題。他問交通部，桃機第三跑道是為了解決原有跑道不足，還是要解決松機的運量？林國顯回答，桃機的定位是東亞樞紐機場、轉運中心，以國際線為主；興建第三跑道與第三航廈是為了增加服務能量，跑道完工後原先兩條跑道也要輪修，會維持在兩條跑道可用的情況。
林國顯也說，桃機最近備降場是松山，否則就要去高雄。且松機還有外島旅客，去年有239萬人次旅客來自金馬澎，其中3.8萬人次是就醫。他表示，公共政策本就可以討論，目前會維持雙機場運作。
沈伯洋也問，之前無人機闖入清泉崗機場，國軍的反制措施建置為何？黃志偉表示，空軍各機場都建置反無人機系統，只要偵測到無人機，營區內維安機制就會啟動，也會馬上通知警方到場查緝。但若無人機未進入軍用機場內，就必須請警方處理。
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