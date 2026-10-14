選戰倒數…徐國勇籲黨內謙卑勿預測勝負：民調、造勢人潮不代表結果

下個月就是地方選舉，民進黨今天舉行中常會時，秘書長徐國勇在會中呼籲黨公職與中常會，面對投票期程逼近與各家民調陸續公布，必須謹慎謙卑，因民調數字不代表勝選，造勢人潮也不代表選票，盼黨內謹守發言紀律，切勿任意預測選情勝負，應做好該做的事，爭取人民支持。

選戰將近，民進黨新媒體中心近日引用QSearch數據分析指出，台北市長候選人沈伯洋聲量屢創新高，但負面文章比例也在上升，其他縣市參選人聲量大多下滑。各界關注洋流聲量飆高，其他縣市曝光度降低，是否擔心選戰失焦。

民進黨發言人吳崢指出，沈伯洋提倡正向溫暖、以市政為願景的選舉方向，對台灣各地選情而言是正面發展。近期包含台中市長候選人何欣純、桃園市長參選人黃世杰與新北市長參選人蘇巧慧等人，皆積極把握造勢活動或媒體專訪等，向市民論述對城市未來願景的規畫，都是選戰的正面方向。

不過，吳崢坦言，中央黨部確實觀察到國民黨與對手陣營，正有意對沈伯洋發起抹黑攻擊。從過去論壇上的文章到14歲國中時期的往事，許多個人過往成長經歷，都成為對手操作素材。民進黨對正面論述、願景的選戰方向深具信心，但在選戰最後40幾天，也要小心警惕對手發起的惡意扭曲與攻擊。

吳崢透露，中常委與主席在會中討論到，民調數字不代表最後選票的多寡，造勢場合的聲勢也不必然代表最後選舉結果；對民進黨而言，全體黨公職必須戰戰兢兢、步步為營，努力把握好每個機會，用政見與市政願景爭取市民支持，一路努力至投票日。

與會人士也會，徐國勇會中呼籲所有黨公職並拜託中常委，面對投票期程逼近與各家民調陸續公布，必須非常謹慎謙卑，即民調數字不代表勝選，造勢現場的人潮也不代表選票，呼籲黨公職做好該做的事，並謹守發言紀律，切勿任意對媒體或各種場合預測選情勝負，現階段應努力做好該做的事，爭取人民支持。