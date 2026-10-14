港媒接連控沈伯洋父賺紅錢 綠籲國人慎防境外勢力干預台灣民主

港媒文匯報、大公報近日接連指控，民進黨台北市長參選人沈伯洋暗中縱容其父親繼續賺紅錢。民進黨發言人吳崢今稱，這應證了民進黨上周的提醒，距離投票越近，來自境外介選的假訊息、認知作戰頻率恐怕都會增加，呼籲國人一起辨別訊息真偽，慎防境外勢力對台灣民主的干預。

吳崢今日主持民進黨中常會後記者會時，以「一切的一切預告在前」為題，指上周三他已對外稱，身兼民進黨主席的賴清德總統呼籲國人必須警覺，隨著選戰、投票日越來越近，可能都會有來自境外介選的相關作為出現，包含用引導性的平台來散播假訊息認知作戰的操作。

吳崢指出，提出這樣的預告，並非民進黨料事如神，而是在每一次的大選中，境外勢力對台灣民主的干預，以及假訊息、認知作戰，都是必然會發生的操作，且每一年都比前一年更嚴重。

他說，由中國共產黨直接掌控的大公報、文匯報再度針對民進黨籍的台北市長候選人沈伯洋進行刻意且針對的抹黑攻擊，印證上周民進黨對外提醒的內容，即離投票日越近，來自境外介選的假訊息、認知作戰力道跟頻率，恐怕都會增強；再次呼籲國人同胞一起辨別訊息真偽，慎防境外勢力對台灣民主的干預。