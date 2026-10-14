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竹市府提數據駁南寮停滯：交通觀光持續升級、產值破3000萬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程今開「大南寮大升級」政策記者會。圖／莊競程競總提供
民進黨新竹市長參選人莊競程今開「大南寮大升級」政策記者會。圖／莊競程競總提供

民進黨新竹市長參選人莊競程今開「大南寮大升級」政策記者會，指現任市長高虹安執政近四年，南寮建設停滯，連市民活動中心都歷經八次流標、一次廢標，遲遲無法動工。莊競程提出產業、交通、生活、觀光四大升級計畫，強調將參考日本東京豐洲市場改善新竹魚市場，並借鏡新加坡濱海灣花園打造國際級觀光亮點。

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對此，新竹市政府嚴正駁斥，強調南寮地區發展絕無停滯。市府持續推動南寮地區建設，兼顧漁業生產、觀光發展及交通服務。

其中，竹風漁市今年2月至4月加倍券活動期間，累計吸引逾60萬人次，推估額外創造超過3000萬元產值。市府另已規畫自行車道及舊港旅遊服務中心周邊設施改善，明年將推動航道清淤、浮動碼頭更新等漁業基礎建設，並辦理漁業文化節、擴大舉辦國際風箏節，促進觀光與漁業共榮。

交通方面，市府指出，高虹安上任以來，南寮已新增2座公車候車亭，今年預計再增2座候車亭及36座智慧站牌，11甲路線已延伸至南華國中，藍15區全面更換低地板公車。南寮聯里目前設有9處YouBike站點，竹市年底將再增20處站點及450輛電輔車；市府也持續推動桃竹竹苗TPASS、大新竹輕軌路網整合，並協調業者於116年度升級電動公車，逐步提升南寮交通便利性與公共運輸服務品質。

莊競程表示，南寮六個里近十年人口增加超過四千人，成長約兩成，公共建設與生活機能卻未能跟上。

產業升級方面，莊競程提出參考日本東京豐洲市場，全面改善「新竹魚市場」拍賣空間，導入空調及溫控設備，提升漁獲銷售品質；此外，全面提升「竹風漁市（直銷中心）」、「波光市集」休憩與用餐環境，留住消費者與觀光客，讓漁民賣得好、消費者有地方可停留，促進地方產業與觀光發展。

交通升級方面，莊競程表示，將改善人行空間、擴增YouBike站點，重新盤點公車路線與班次，並增設智慧候車亭，提升通勤、通學便利性，長期更將推動捷運綠線延伸南寮，串聯大新竹生活圈。

生活升級方面，莊競程提出興建整合親子館、圖書館、日照據點、長青學苑及便民服務的「全齡生活館」，並將現有溫水游泳池改建為符合國際泳賽標準的場館，同時規劃南寮運動中心、改善公園設施，完善居民休閒與生活機能。

觀光升級方面，莊競程提出接續推動「微笑水岸2.0」，參考新加坡濱海灣花園的規畫設計概念，結合生態保育、科技藝術及互動導覽，打造國際級觀光亮點。同時發展漁港夜間經濟，串聯南寮至香山的海岸景觀，帶動在地商圈發展。

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