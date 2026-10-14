黃世杰在農田水利署土地辦造勢 黃國昌轟公器私用、黨國不分

民進黨桃園市長參選人黃世杰使用農業部農田水利署土地舉辦造勢大會，引發民眾黨主席黃國昌質疑「公器私用、黨國不分」，強調此一土地年租金高達1590萬元，主管機關卻曲解法律、包庇特權，要求農業部公開租約，並向黃世杰喊話：「站出來公開辯論，我等你啊！」

台灣民眾黨中央委員會今天移師彰化二林召開，在回覆媒體有關黃世杰使用農業部農田水利署土地舉辦造勢大會的爭議，黃世杰曾反嗆民眾黨惡意造謠，強調一切依規定申請、沒有特權，農業部長陳駿季也表示並無不法。

黃國昌表示，黃世杰是法律人，還曾擔任法務部政務次長，如今卻指控民眾黨造謠，應該站出來把事情說清楚、講明白：「什麼叫做依相關的規定？」他並指出，農田水利署所轄財產如果屬於非公用財產，原則上就要公開招租，只有符合特定條件才能例外不公開招租。

黃國昌強調，相關規定提到年租金未達15萬元的例外，為什麼特別強調「年」這個字？是代表的是土地價值及租金必須依照法規標準判斷，但黃世杰使用的土地，年租金卻被他指稱高達1590萬元，土地價值更超過10億元，怎麼還能不經公開招租？他痛批：「你明明是法律人，還在那邊混淆視聽。」

針對黃世杰拿下周也要在桃園公園舉辦造勢活動作為比較，反問：「難道張善政在圖利我、給我特權？」黃國昌指出，公園屬於公用財產，農田水利署這次涉及的土地則是非公用財產，兩者不能混為一談，黃世杰身為法律人，連公用財產與非公用財產都分不清楚，卻還被賴清德總統稱讚是「不可多得的法律人才」。

黃國昌進一步表示，真正讓他感到悲哀的是，為了掩護不法特權，行政機關竟不惜曲解法律、指鹿為馬。他質疑：「中華民國的公務機關什麼時候墮落到這種程度？」這件事已經不只是桃園市長選舉的問題，而是攸關中華民國法治。

黃國昌要求黃世杰公開辯論，不是為了桃園市長選舉，而是為了法治。他並批評，民進黨權貴不應仗著有新潮流支持，就認為什麼事情都可以做。

黃國昌強調，台灣民眾黨追查這件事的腳步絕對不會停止，並向農業部喊話：「那個見不得人的租約什麼時候拿出來？」他也要求農田水利署說明，過去是否曾簽訂類似租約，質疑土地只出租兩天，卻未經公開招租，相關程序及法律依據都應向社會交代清楚。