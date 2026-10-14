影／感謝徐巧芯稱她是溫暖的人 沈伯洋下午抵立院質詢

民進黨立委沈伯洋目前正在競選台北市長，上午跑完選舉行程後，仍然前往立法院外交與國防委員會登記發言，並於下午二時許開始質詢，對於召委徐巧芯特地前往稍早趙少康訪問沈伯洋節目中「斗內」670元並留言要沈伯洋回來開會，沈伯洋表示不覺得被針對，反而認為徐巧芯為了他延長登記發言時間，甚至宣布委員會休息至下午二時，讓他可以在下午來質詢，很「溫暖」。

立法院外交於國防委員會於下午二時開始，沈伯洋於下午一時五十分左右自行步行進立法院，提早抵達委員會，而召委徐巧芯則晚到一至二分鐘，隨後沈伯洋針對近期松山機場遷建問題進行質詢。沈伯洋認為，徐巧芯雖然延長登記發言時間至中午12時，但他10時28分便抵達登記，並未超過原本登記發言期限10時30分，但仍感謝徐巧芯為他著想，還特別在節目上「斗內」提醒，感到很溫暖。沈伯洋還開玩笑說「如此溫暖的人，也可以考慮加入我們洋流」。

正在競選台北市長的民進黨立委沈伯洋（圖）下午仍準時出席外交國防委員會質詢，沈伯洋稱召委徐巧芯很「溫暖」，怕他趕不到而延長登記發言時間。記者曾原信／攝影

正在競選台北市長的民進黨立委沈伯洋（左）下午仍準時出席外交國防委員會質詢，會議開始前與立委李柏毅（右）互動。記者曾原信／攝影

正在競選台北市長的民進黨立委沈伯洋下午仍準時出席外交國防委員會質詢，沈伯洋在會議開始前獨自走進立法院，並做手部伸展，從容自在。記者曾原信／攝影

正在競選台北市長的民進黨立委沈伯洋下午仍準時出席外交國防委員會質詢。記者曾原信／攝影

正在競選台北市長的民進黨立委沈伯洋（圖中）下午仍準時出席外交國防委員會質詢，沈伯洋稱召委徐巧芯很「溫暖」，怕他趕不到而延長登記發言時間。記者曾原信／攝影

正在競選台北市長的民進黨立委沈伯洋下午仍準時出席外交國防委員會質詢，並針對松山機場遷移案提出質詢。記者曾原信／攝影

正在競選台北市長的民進黨立委沈伯洋下午仍準時出席外交國防委員會質詢，反倒是要沈伯洋來開會的召委徐巧芯（圖）稍微遲到一下。記者曾原信／攝影