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影／感謝徐巧芯稱她是溫暖的人 沈伯洋下午抵立院質詢
民進黨立委沈伯洋目前正在競選台北市長，上午跑完選舉行程後，仍然前往立法院外交與國防委員會登記發言，並於下午二時許開始質詢，對於召委徐巧芯特地前往稍早趙少康訪問沈伯洋節目中「斗內」670元並留言要沈伯洋回來開會，沈伯洋表示不覺得被針對，反而認為徐巧芯為了他延長登記發言時間，甚至宣布委員會休息至下午二時，讓他可以在下午來質詢，很「溫暖」。
立法院外交於國防委員會於下午二時開始，沈伯洋於下午一時五十分左右自行步行進立法院，提早抵達委員會，而召委徐巧芯則晚到一至二分鐘，隨後沈伯洋針對近期松山機場遷建問題進行質詢。沈伯洋認為，徐巧芯雖然延長登記發言時間至中午12時，但他10時28分便抵達登記，並未超過原本登記發言期限10時30分，但仍感謝徐巧芯為他著想，還特別在節目上「斗內」提醒，感到很溫暖。沈伯洋還開玩笑說「如此溫暖的人，也可以考慮加入我們洋流」。
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