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台東大學生當面提問 吳秀華談青年留才、曝內參民調領先

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東大學副校長靳菱菱（前右）今帶領公共與文化事務學系學生，前往國民黨縣長參選人、議長吳秀華競選總部座談，學生踴躍提問，吳秀華（前中）逐一回應。圖／吳秀華辦公室提供
台東大學副校長靳菱菱（前右）今帶領公共與文化事務學系學生，前往國民黨縣長參選人、議長吳秀華競選總部座談，學生踴躍提問，吳秀華（前中）逐一回應。圖／吳秀華辦公室提供

台東大學公共與文化事務學系學生今由副校長靳菱菱教授帶領，前往國民黨縣長參選人、議長吳秀華競選總部交流，針對青年發展、人口外流、物價及就業機會等議題踴躍提問。吳秀華逐一回應青年對地方發展的期待，也談及選情，表示根據競選團隊掌握的內參民調，目前仍穩定領先兩位數以上。

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面對學生關心台東人口流失、生活成本高漲，以及青年畢業後工作選擇有限等問題，吳秀華表示，青年是台東未來發展的重要力量，地方治理不能只著眼於既有建設，更應思考如何創造就業機會、支持青年創業及改善生活環境，讓年輕人看見留在家鄉發展的可能性。

她指出，青年政策不能只停留在口號，必須從就業、創業、生活品質及長期發展等面向著手，減少年輕人因缺乏工作機會而被迫離鄉的情況。對於學生提出的問題與建議，她表示，將納入未來施政規劃參考，讓青年聲音成為推動縣政的重要依據。

談到地方經濟與文化發展，吳秀華表示，未來若有機會執政，將延續縣長饒慶鈴推動的「慢經濟」，持續擴大無圍牆演唱會帶來的觀光與經濟效益，並積極培養、扶植在地表演團體及文化團隊，讓台東文化特色持續發展，也為在地人才創造更多展演機會。

選情方面，吳秀華透露，依競選團隊掌握的內參民調，目前仍領先兩位數以上，對選情抱持信心。不過，她也強調，縣長選舉與民眾日常生活息息相關，候選人是否長期深耕地方、了解民眾需求，並提出可行的施政方案，才是爭取選民支持的重要關鍵。

交流尾聲，吳秀華向學生表達對青年留鄉的期待，希望大家畢業後能選擇留在台東生活、成家立業，為地方人口與產業發展注入新動能。她表示，台東未來需要更多年輕人共同參與，如何讓青年看見機會、願意留下，將是地方治理的重要課題。

2026九合一選舉 台東縣選舉 吳秀華 台東大學

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