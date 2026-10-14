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沈伯洋稱不懂AI產業串聯什麼 蔣萬安競辦：暴露無知、逞口舌之快

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午依然持續跑行程，早上出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。記者胡經周／攝影
昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午依然持續跑行程，早上出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。記者胡經周／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋昨在台北大學論壇，質疑北市府提出「台北AI園區」、「首都科技廊帶」規畫，表示商圈才需土地串聯，「軟體層沒什麼需要的，基本上一個公司開會，坐捷運或視訊也都OK」。蔣萬安競辦發言人楊沛緰批評，沈把科技廊帶當人潮商圈，把產業串聯當開會聯絡「不懂AI產業發展，應該先做功課。」

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楊沛緰指出，沈伯洋以三創與光華新天地的人潮導流，類比北士科、內科、南軟及松山機場用地的科技廊帶構想，還反問「到底要串什麼」，這番話恰恰暴露，沈委員看待產業發展，竟然只想到「人潮怎麼過來、會議怎麼開」，對於研發、資金、人才與應用場域如何串聯、形成產業生態系，毫無所悉。

楊說，企業需要的不只是會議連線，更包括研發空間、產學合作、投資媒合、技術驗證及應用落地，沈伯洋卻把這些條件一句話簡化成「搭捷運、開視訊就好」，暴露的只是自己對產業發展的無知。

楊沛緰舉國際案例，新加坡在one-north推動Kampong AI，規畫結合AI企業、研究人才、創投、學界及工作與居住空間；法國巴黎薩克雷的DataIA Cluster整合AI研究、教育與創新資源；Google也在倫敦國王十字區規劃Platform 37，打造支持AI創新與交流的實體空間。難道這些國家、研究機構與科技企業，都不知道可以視訊，還需要沈委員提醒？「難道沈伯洋比這些科技巨頭還懂AI？」

楊沛緰進一步指出，沈伯洋一方面說「商圈才需要土地、要連」，另一方面又強調人才需要聚落，「請問沈委員，人才要在哪裡工作？研發團隊要在哪裡合作？」人才串聯與空間規畫本來就需要相互配合，沈委員卻刻意將兩者切開，再拿自己簡化後的說法進行無知地批評，連自己主張的人才聚落需要什麼條件都沒說清楚，就急著嘲諷科技廊帶，只想逞口舌之快。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 AI 北士科

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