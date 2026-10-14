台灣前進4黨到安樂市場助選 喊基隆需要忠於本土的第三勢力

基隆被視為藍白合作示範區域，台灣前進四黨台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟代表共同出席，今天上午齊聚基隆市安樂市場，力挺市議員參選人吳程澤前進議會，並指基隆資源分配要能符合市民的需求，需要忠於本土、真正台灣的第三勢力。

台灣前進今天上午到基隆市安樂市場市場掃街拜票，由台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟代表共同出席，力挺台灣基進黨基隆市安樂區市議員參選人吳程澤。

面對2026地方選舉，基隆被視為藍白合作的重要觀察場域。台灣前進認為，地方政治不應只剩下藍綠對決，或以「第三勢力」之名卻在關鍵議題上與中國立場曖昧的選擇。

台灣前進表示，台灣需要一股忠於台灣、守住民主與主權，同時敢於監督市政、認真處理地方治理問題的第三勢力。台灣前進陣線從地方議會出發，為市民朋友擔任負責任、可信任的第三勢力。

時代力量黨主席王婉諭說，台灣有本土的執政黨也應該要有本土的在野黨，時代力量等4個政黨組成台灣前進陣線，就是希望能夠基於本土、青年以及理性的監督的力量能夠團結起來，在地方扎根，讓地方的政治生態開始有所不同。

台灣基進黨主席王興煥表示，吳程澤是在地基隆子弟，基隆資源分配要能符合市民的需求，有真正台灣的第三勢力，請市民支持吳程澤進議會。

吳程澤針對交通、就業、城市發展、公共工程品質等相關政見，請市民支持他進議會監督市政。