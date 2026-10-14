李四川發布新住民升級政見 談到增加多語標示 憶起早年工地主任生涯

新北市長參選人李四川今天發表4大升級新住住民政策，助新住民安心生活，放心打拚。其中「增加多語標示」，在醫院、工安場域更有必要。他舉早年當工地主任的經驗，車輛通行證改寫泰文，移工才知道那些車可以進來，那些不可以。

李四川今天上午前往汐止忠順廟、濟德宮參拜，受到廟方及鄉親歡迎，汐止區里長聯誼會會長陳有諒等多名里長陪同相挺。李感謝兩間宮廟，分別發揮保儀大夫與媽祖的慈悲精神，照顧弱勢。未來擔任市長，會優先推動汐東線延伸銜接環狀線東環段，打通汐止、汐科連結雙北路網，讓汐止鄉親生活機能升級。

李四川和市議員參選人白珮茹、何元楷和陳語倢，上午11時轉往已經營27年的銘記越南文化美食店。業者吳坤玲是中華越南文化美食交流促進協會首任理事長，她以店內陳設布置解說越南文化，並與李四川一起製作越南春捲。

李四川在銘記發表新住民政策，整合通譯人才庫、增加多語標示、創業貸款利息補貼和高齡新住民納入長照及社區照顧四大升級政見，要讓新住民在新北生活更安心，創造更多發展的機會。

李四川說，新北是一座海納百川的城市，「不論來自哪一個國家、說什麼語言，每一位在新北生活、工作、成家的人，都是新北的一份子。」過去侯友宜市長及市府團隊已推動國際多元服務、新住民家庭服務、通譯培訓、新二代培力及就業服務，「這些好的基礎，我會繼續延續，新住民的需求正在改變，政府的服務也要跟著往前走」。

銘記越南文化美食至今已創立27年，許多食材都是自家栽種，google評論超過6,600筆，是新北市高人氣越南美食，老闆吳坤玲同時也是中華越南文化美食交流促進協會首任理事長。李四川今與吳坤玲一起做店內人氣美食「越南春捲」，並參觀店內的展示與布置，深入了解新住民文化特色，交流各項權益問題。

李四川指出，新北是海納百川的城市，不論來自哪個國家，說什麼語言，在新北生活、工作、成家的人，都是新北的一份子。現任市長侯友宜及市府團隊，已推動國際多元服務、新住民家庭服務、通譯培訓、新二代培力及就業服務，他會在好的基礎上延續推動，考量新住民需求正在改變，政府服務也要跟著往前走。

李四川表示，新北現在已經有通譯培訓及服務資源，但分散在不同局處及服務體系，未來會整合市府現有通譯人力，建立跨局處共用的「新北公共通譯人才庫」，依照語言及專業分類，需要通譯服務時，可以更快找到適合的人，讓新住民需要的時候找得到人、聽得懂，也能把事情說清楚。

第2項升級政見是交通、醫療、工安增加多語標示，李四川提及當工地主任的時候，工地有很多移工，看不懂中文通行證，加了泰文後，他們一看就知道可不可以放行。

李說，未來將全面檢視捷運、輕軌、公車、醫療院所、市府工程及災害應變資訊，逐步增加英、越、印、泰、日、韓等多語資訊與標示，降低因為語言理解落差造成的安全風險。政府網站及重要生活資訊，也會逐步增加多語服務，讓新住民找得到、看得懂、用得到。

李四川指出，許多新住民來台前有一技之長，來到台灣之後想要創業，第一關往往就是資金。未來將整合新北創業資源，提供新住民創業貸款利息補貼，降低負擔，搭配青創基地進駐、創業輔導、工商稅務、電商及數位行銷培訓，協助新住民把自己的專長、文化特色及國際連結發展成事業。

李四川說，新住民剛來台灣時，大家關心他們會不會水土不服，要如何融入台灣的生活。第一代新住民來到台灣工作、成家、養育下一代，如今逐漸步入中高齡，未來將主動協助高齡新住民及家庭，連結醫療、長照、社會福利及社區照顧資源，透過新住民家庭服務與社區服務網絡，加強多語長照資訊與服務轉介。

新北市長參選人李四川（右二）今天在汐止銘記越南文化美食店，發表4大升級新住住民政策，助新住民安心生活，放心打拚。記者邱瑞杰／攝影

新北市長參選人李四川（中）今在汐止銘記越南文化美食店，發表4大升級新住住民政策前，和業者吳坤玲一起製作越出香捲。記者邱瑞杰／攝影