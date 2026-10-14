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暗指沈伯洋 鄭麗文：想選市長的人對毒品態度不可搖擺、民粹

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

九合一選戰倒數45天，國民黨主席鄭麗文今天表示，想要當市長的人，一言一行都會對社會造成示範作用，每個人都該更謹言慎行，不能模糊對毒品零容忍的紅線、或社會釋出模稜兩可的訊息，對毒品的態度是不可搖擺、民粹的，用這個想要討好什麼選票？塑造什麼形象？

2026九合一選舉

鄭麗文今在中常會指出，選戰進入白熱化階段，本周六將舉辦首場由黨中央主辦的中彰投雲中台灣大型造勢，宣揚重啟核電公投；接下來桃竹竹苗、嘉南高屏、北北基宜也會舉辦大型的兩萬人造勢活動，希望大家共同支持。

話鋒一轉，鄭麗文提到，日前發生的桃園隨機殺人案被害25歲盧姓女子遭割頸焚屍。兇手身上搜出近幾年新興毒品喪屍煙彈。新興毒品的快速崛起、氾濫，成為治安陰影、死角，光是今年因吸食新興毒品而發生毒駕事故的，是去年的3倍。

鄭麗文說，有意從政的公眾人物、想要當市長的人，一言一行都會對社會造成示範作用，每個人都應該更負責、謹言慎行，不能想到哪說到哪，模糊對毒品零容忍的紅線，不該對社會釋出模稜兩可的訊息，對毒品的態度是不可搖擺、民粹的，希望台灣選舉回到理性、政策辯論。

鄭麗文也暗指民進黨台北市長參選人沈伯洋，為何自己的主張不敢正面承認？如此嚴峻的社會問題，為何市長參選人對提問一再迴避、不敢回答？莫非心虛了？年輕欠考慮、欠周詳都沒關係，社會和國民黨願意有公開政策辯論的，讓台灣選舉回歸於有利社會解決問題的方向走，不是一定要變成選舉割喉戰、模糊焦點、扣帽子，讓民主陷入沒有建設性的內耗中。

鄭麗文說，要參選、輔選的人，應該深切自我反省，有沒有助紂為虐？毒品問題不應該分顏色跟黨派，不應該成為政治惡鬥的議題，她希望回歸初衷，不然怎麼對得起每天都在跟毒品作戰的基層警力、教師、醫療跟社工人員，「我們到底選擇跟誰站在一起？」

鄭麗文重申，台灣社會跟政治人物不能再討好模糊、逃避責任，向社會釋出堅決零容忍的反毒立場，當社會遇到悲劇時，台灣人應該是分得清是非善惡、樸實善良的，社會千萬不能中毒，也不能因此積重難返。

鄭麗文 沈伯洋 毒品 2026九合一選舉 台北市選舉

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