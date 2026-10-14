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影／「選民是人不是票」 童子瑋引黃珊珊金句 畢業感言向白營喊話？

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選長議長童子瑋今天任內最後一次坐議長席主持會議，大會結束前他感性發表畢業感言。圖／童子瑋競辦提供
民進黨基隆市長參選長議長童子瑋今天任內最後一次坐議長席主持會議，大會結束前他感性發表畢業感言。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長參選長議長童子瑋今天任內最後一次坐議長席主持會議，大會結束前他感性發表畢業感言，以「服務不分黨派、建設不看色彩、永遠基隆優先」三句話和議員共勉。童還特別引用台北市前副市長黃珊珊金句「選民是人不是票」，市長謝國樑當時坐在市長席，兩人互動微妙，市長最後有上前與議長握手。童子瑋是否向藍白喊話，耐人尋味，引發討論。

2026九合一選舉

童子瑋表示，4年前自己在跨黨派議員支持下當選議長，當時很多人恭喜他，也有人說他很幸運，能在這麼年輕的時候擔任議長。4年後回頭看，他仍然覺得自己確實很幸運，但這段經歷讓他真正學到的是，市民的期待其實不分黨派，而一個政治人物真正的責任，就是把偶然的機會，變成自己願意付出的使命感。

童子瑋指出，政治難免有競爭，也難免有對立，但市民更在意的是，選舉紛擾會不會影響市政推動、日常生活有沒有人放在心上。不論選戰多麼激烈，所有民意代表都不能忘記，此刻仍然接受市民託付，爭取支持的同時，更要做好眼前工作、承擔現在的責任。

童子瑋提及，昨天黃珊珊在臉書發文談到選舉與政治責任，其中一段內容讓他很有感觸，因此在議場上特別引用：「別再只顧著算票了，好好想想怎麼給人民更好的生活與未來。選票不屬於藍，也不屬於綠，更不屬於任何政治人物。選票永遠屬於人民。」他表示，這段話也提醒所有政治人物，每一張選票背後，都是一個正在認真生活的人，有自己的困難、期待與希望。

童子瑋表示，今天是他這一任最後一次主持會議，感謝所有議員同仁、市府團隊及議會同仁這幾年的努力，也再次以一句話作為結語，與所有人共勉：「選民是人不是票。」他希望未來不論選舉結果如何，所有政治人物都能把市民生活放在第一位，讓基隆在民主競爭中持續進步。

黃珊珊昨在臉書貼文，「真正的第三勢力，是有選擇權的人民理性的中間選民、決定台灣未來。」她提及很多人在討論台北市長選舉。有人分析蔣萬安和沈伯洋的差距，也有人把她2022年參選台北市長得到的34萬多票拿出來算，猜這些票下一次會流向誰。

黃珊珊在文中提到，別再只顧著算票了，好好想想怎麼給人民更好的生活與未來。選票不屬於藍，也不屬於綠，更不屬於任何政治人物。選票永遠屬於人民。真正的第三勢力，不是哪一個政黨，而是永遠保有選擇權、願意用選票決定未來的人民。再說一次，選民是人不是票。

民進黨基隆市長參選長議長童子瑋今天任內最後一次坐議長席主持會議，大會結束前他感性發表畢業感言，市長謝國樑在市長席，兩人互動微妙，市長最後有上前與議長握手。圖／童子瑋競辦提供
民進黨基隆市長參選長議長童子瑋今天任內最後一次坐議長席主持會議，大會結束前他感性發表畢業感言，市長謝國樑在市長席，兩人互動微妙，市長最後有上前與議長握手。圖／童子瑋競辦提供

白營 童子瑋 黃珊珊 金句 2026九合一選舉 基隆市選舉

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