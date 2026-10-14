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蔣萬安上綜藝秀賣萌3連拍 王世堅：不提市政卻裝可愛 市民會失望

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王世堅。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委王世堅。記者黃婉婷／攝影

台北市長蔣萬安在選戰期間登上綜藝節目，挑戰「可愛三連拍」，引發熱議。民進黨立委王世堅今日出席中常會前受訪直呼「哪壺不開提哪壺」，蔣萬安是現任首都市長，距離選舉不到50天，不提市政問題卻在裝可愛，市民只會感到失望，而失望的下一步，蔣應該很清楚了。 

2026九合一選舉

王世堅指出，在他還沒離開議會前，曾質詢過蔣萬安兩個會期，對方的回答至少中規中矩，談論的都是正經的市政議題；當前選舉正在最後關鍵，民進黨提名的沈伯洋都在追問政策性問題，包括辯論，怎麼會不談這些正經事，反而去裝可愛？在什麼樣的位置上，就要做適度的事情，要有起碼的分寸。

對於蔣萬安出演綜藝節目可能是訴求突破同溫層，王世堅說，這是避重就輕、閃避問題，這麼做只是讓人更失望。不管是不是同溫層，絕大多數市民都期待看到蔣萬安以市長身分回應市政質疑，以及未來要將台北市帶往哪些方向和相關市政願景，這個都是當務之急。 

王世堅說，若這些問題都談得好，偶爾搞搞笑、裝可愛耍帥都可以，但不能擺著正經事，不談外界對蔣的質疑；市民看在眼裡只會是兩個字「失望」，而失望的下一步是什麼？蔣應該就很清楚了。 

針對蔣萬安駁斥「背稿」質疑，強調政績都信手拈來，沒有背稿。王世堅表示，背稿沒有什麼不對，有的人記性不好但領悟力強，但蔣萬安不論領悟力跟記性都不是很好，如果背稿背到讓人家抓包，乾脆就不要背了。

王世堅說，作為質詢過他的議員、時常在地方活動碰到，他感到非常失望，也覺得不可思議，「這不是我認識的，也不是我記憶中的蔣萬安」。不曉得最近是怎麼搞的，很失神，可能蔣萬安被沈伯洋崛起、「洋流」弄到有點昏頭。

王世堅指出，洋流當然有外溢到其他縣市，對民進黨選情是很大的加分，不只縣市長候選人期待洋流過去，連各縣市議員候選人也很期盼，這一次可說是蔚為風潮，這也是蔣萬安失神的原因吧。

王世堅 蔣萬安 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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