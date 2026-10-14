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竹北市民活動中心大樓卡4年仍未全開經費還大增 鄭朝方被點名說清楚

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨竹北市民代表參選人李心然質疑，竹北市民活動中心綜合大樓近4年仍未全棟啟用，要求市長鄭朝方說明工程進度、經費及啟用期程。圖／取自李心然臉書
民眾黨竹北市民代表參選人李心然質疑，竹北市民活動中心綜合大樓近4年仍未全棟啟用，要求市長鄭朝方說明工程進度、經費及啟用期程。圖／取自李心然臉書

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓掀選戰攻防。民眾黨竹北市民代表參選人李心然今質疑，工程接手時主體進度已達94%，但近4年仍未全棟啟用，經費更從原主體工程約2.18億增至逾3.5億，要求市長鄭朝方說清楚。竹北市公所表示，稍晚將會說明。

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李心然在臉書指出，她日前實地查看這棟地下1層、地上7層的綜合大樓，1、2樓空間確實已裝修得差不多，但市民關心的是何時能「全棟啟用」，尤其長輩共餐、活動及里民集會空間需求迫切，不能只以部分樓層進度回應。

李心然首先質疑工程期程一再延後，鄭朝方2023年2月宣布復工時，曾表示「力拚5月完工」；2024年1月公所說明硬體將完工，最快6月逐步啟用；同年4月主體結構報竣後，又提出力拚2025年落成啟用，如今工程仍在進行，要求公所明確公布全棟驗收及啟用時間表。

經費部分，李心然指出，大樓2020年規畫發包時，主體工程經費約2.18億，後續增加內部裝修、設備、變更設計、材料規格修正、結構安全補強及物價調整等費用。她質疑全案經費已突破3.5億，要求公所公開各樓層發包細目、經費配置及工程進度，說明預算增加原因。

李心然也質疑，大樓主體結構早在2024年3月底申報竣工，主體工程與後續內裝、設備採購理應提早規畫、銜接，但後續裝修及設備發包耗時，導致大樓遲未全面開放。她認為，鄭朝方接手時工程已完成9成以上，後續收尾及內裝卻耗費近4年，應向市民交代行政程序及工程瓶頸。

李心然表示，重大公共工程因變更設計、法規或安全需求增加時間及預算可以理解，但市民等待多年，公所有責任說明經費使用、各樓層工程進度及全棟啟用期程。竹北市公所表示，稍晚將做出說明。

民眾黨竹北市民代表參選人李心然質疑，竹北市民活動中心綜合大樓近4年仍未全棟啟用，要求市長鄭朝方說明工程進度、經費及啟用期程。圖／取自李心然臉書
民眾黨竹北市民代表參選人李心然質疑，竹北市民活動中心綜合大樓近4年仍未全棟啟用，要求市長鄭朝方說明工程進度、經費及啟用期程。圖／取自李心然臉書

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民眾黨竹北市民代表參選人李心然質疑，竹北市民活動中心綜合大樓近4年仍未全棟啟用，要求市長鄭朝方說明工程進度、經費及啟用期程。圖／取自李心然臉書
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