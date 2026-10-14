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父親另一公司遭陸制裁 沈伯洋競辦：這種方式不會得到台灣人民信任
台北市長參選人沈伯洋遭港媒爆料，其父沈土城名下「兆億有限公司」在2025年6月被中國制裁後，又透過另一家公司VWAY繼續在對岸做生意。大陸國台辦表示將懲戒制裁。沈競辦回應，國台辦要清楚這種方式不會得到台灣人民與台北市民的信任。
大陸國台辦今日表示，決定對VWAY公司實施懲戒，採取禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作等必要措施。並指沈伯洋應該自證清白，向台灣社會做出負責任的交代。
沈伯洋競辦表示，台北市民要選台北市長，國台辦要清楚，這種方式不會得到台灣人民與台北市民的信任，相信蔣萬安也是一樣的想法。
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