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柯志恩競選總部低調進駐市黨部 「夢想海港城」也準備就緒
國民黨高雄市長參選人柯志恩依循往例，選擇高雄市黨部當競選總部，今天上午吉時鳴炮祈福，由立法院前院長、競總主任委員王金平帶領團隊正式進駐辦公室啟動輔選工作。柯志恩家人也到場力挺，展現家人溫暖支持的力量。
競總主委王金平會同競選總部後援會總會長陳佳田、顧問團總會長吳連賞、總幹事蕭漢俊、總指揮莊啟旺、總督導黃昭順及侯彩鳳、執行長許福明、執行總幹事陳菁徽、林倩綺、吳怡玎、王姿茵，以及競選總部顧問團、後援會各幹部等人熱鬧進駐競選總部。
執行長許福明表示，今日以簡單、隆重且溫馨的方式完成入厝儀式，象徵團隊正式就定位。未來競選總部不僅是選戰的重要據點，更希望成為傾聽市民聲音、凝聚高雄力量的地方。團隊將持續深入基層、傾聽民意，凝聚更多支持力量，全力爭取市民認同。
除選擇高雄市黨部當競選總部之外，柯志恩位於明誠路的休憩小站「夢想海港城」已經大致就緒，將陸續舉辦活動凝聚支持者向心力。
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