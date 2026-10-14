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影／沈伯洋昨就醫後今續跑行程 徐國勇囑咐要注意身體狀況

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋（右一）今天上午依然持續跑行程，早上出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。記者胡經周／攝影
昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋（右一）今天上午依然持續跑行程，早上出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。記者胡經周／攝影

昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午依然持續跑行程，早上接受媒體人趙少康專訪結束後，來到萬華，出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。沈伯洋現身時，神情依然略顯疲憊，民進黨秘書長徐國勇立即趨前關心，並囑咐要注意身體狀況。

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沈伯洋致詞時，指出不管是電線桿、公園綠地、老宅更新，甚至交通、老人上下樓、年輕人找工作等都要順，「順」不只是他的標語，更是這個城市的精神。

昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午依然持續跑行程，早上出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。沈伯洋與支持者擊掌時，神情依然略顯疲憊。記者胡經周／攝影
昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午依然持續跑行程，早上出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。沈伯洋與支持者擊掌時，神情依然略顯疲憊。記者胡經周／攝影

昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午依然持續跑行程，早上出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。沈伯洋與支持者擊掌時，神情依然略顯疲憊。記者胡經周／攝影
昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午依然持續跑行程，早上出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。沈伯洋與支持者擊掌時，神情依然略顯疲憊。記者胡經周／攝影

昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天上午依然持續跑行程，早上出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。記者胡經周／攝影
昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天上午依然持續跑行程，早上出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。記者胡經周／攝影

昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）今天上午依然持續跑行程，早上出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。沈伯洋現身時，神情依然略顯疲憊，民進黨秘書長徐國勇（左一）立即驅前關心，並囑咐要注意身體狀況。記者胡經周／攝影
昨天安排就醫的民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）今天上午依然持續跑行程，早上出席艋舺龍津宮順正府大王公聖誕千秋暨總統匾書揭匾典禮。沈伯洋現身時，神情依然略顯疲憊，民進黨秘書長徐國勇（左一）立即驅前關心，並囑咐要注意身體狀況。記者胡經周／攝影

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