影／沈伯洋昨就醫後今續跑行程 徐國勇囑咐要注意身體狀況

台北市長蔣萬安在選戰期間登上綜藝節目，挑戰「可愛三連拍」，引發熱議。民進黨立委王世堅今日出席中常會前受訪直呼「哪壺不開提哪壺」，蔣萬安是現任首都市長，距離選舉不到50天，不提市政問題卻在裝可愛，市民只會感到失望，而失望的下一步，蔣應該很清楚了。

2026-10-14 14:25