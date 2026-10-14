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徐巧芯線上斗內喊「記得來開會」 沈伯洋：溫暖的人應加入洋流

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯呼籲民進黨立委沈伯洋「記得來上班」，沈伯洋受訪表示，感謝召委用心良苦，「溫暖的人應該加入洋流」。記者程嘉文／攝影
國民黨立委徐巧芯呼籲民進黨立委沈伯洋「記得來上班」，沈伯洋受訪表示，感謝召委用心良苦，「溫暖的人應該加入洋流」。記者程嘉文／攝影

參選台北市長的民進黨立委沈伯洋，今天接受中廣董事長趙少康的廣播訪問。立院外交國防委員會召委徐巧芯則宣布，為避免沈伯洋來不及回來質詢，特別把登記發言時間延長。她還特別在專訪的網路直播線上捐款，留言提醒「記得來上班喔」。沈伯洋對此則回應，雖然並沒有趕不及，但感謝徐巧芯為自己著想，「溫暖的人應該加入洋流」。

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立院外交國防委員會登記發言，通常都到10時30分為止。徐巧芯今天主持會議時宣布，為了讓上節目的委員能夠趕回來質詢，特別把登記時間改到12時。她還特別在沈伯洋專訪的youtube直播上捐款670元，留言「記得來上班」。民進黨立委王義川在台下破口大罵，徐巧芯順勢宣布休息五分鐘，「以後如果還有人大吼大叫，撒潑打滾，我們就休息，讓大家可以冷靜一下。」

徐巧芯在休息時間受訪表示，自己不是針對沈伯洋，而是身為召委，喜歡看到所有人都能來開會，「不想一個人孤單寂寞覺得冷」。徐巧芯說，自己也上過同一節目，10時結束，如果半小時內趕不到來登記，該怎麼辦？

她相信沈伯洋一定想來開會，「我承擔不起風險」。

記者也問，徐巧芯先前曾在脫口秀節目中說蔣萬安「軟弱」，以及自己出身早餐店家庭，「我又不是蔣萬安」。徐巧芯反問，脫口秀節目就是要開玩笑，「你沒有聽過脫口秀嗎」？至於蔣萬安，他出身政治世家，確實比其他人有更多機會，但蔣萬安從政以來，一路表現的品質，是謙和、認真、踏實、善良，「這不是因為他的家世，而是他選擇要活成這樣子」。大家支持蔣萬安也不是因為他的家人，而是他的確是一個很好的人。

沈伯洋中午受訪表示，看到徐巧芯的「斗內」（捐款），感覺滿好笑。他說，自己到委員會的出席率跟執行率都滿高，但行程有時候會卡來卡去，但資料也都準備好了，就算趕不回來也會提書面意見。媒體追問，會不會覺得被針對？「不會啦！大家喜歡看嘛。」

沈伯洋也說，早就計算過時程，召委即使沒有延長，他也來得及趕上，但召委肯釋出善意當然也很好。對於徐巧芯宣布中午休息，所以要等到兩點才能上台，沈伯洋也說，召委用心良苦，可能想要讓自己也時間吃飯，真的很溫柔的人，「溫柔的人應該來加入洋流」。

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