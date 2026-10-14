合體沈伯洋推「隆總洋」飄帶 賴瑞隆17日將辦競總成立大會

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆日前推出與台北市長參選人沈伯洋合體署名的專屬「隆總洋」飄帶，昨天在競總開箱活動搶先曝光後廣受好評，掀起支持者間的應援熱潮，今天順勢開放民眾領取，賴瑞隆更號召支持者在10月17日帶著飄帶出席競總成立大會，向11月28日「隆總洋、共同贏」的目標邁進。

賴瑞隆表示，今年9月他曾邀請沈伯洋來到高雄一同划SUP，兩人在愛河灣海上合體，交流彼此對城市的願景，這次透過飄帶再度「隔空」北高連線，延續兩座城市相互勉勵的情誼，期盼海洋首都與行政首都攜手合作，為全台灣開創共同向前的強大力量。

賴瑞隆指出，從「百變隆隆」、競總彩繪外牆，到貼紙、飄帶等各項創意小物，他一直希望能以快樂且充滿希望的方式與市民展開對話，這次選戰中，一股由下而上的支持力量正在成形，各界自發性串聯、主動應援，帶動了愈轉愈強的「隆捲風」，他將秉持初心，把握時間勤走基層、謙卑傾聽更多聲音。

看到許多支持的年輕朋友發揮巧思，將飄帶改造成其他小物，或繫在髮間、搭配服裝創造各具特色的應援方式，賴瑞隆分享道，每個人能用自己喜歡的方式參與，正是這場創意應援最珍貴的地方，也展現出高雄包容多元的城市精神，他歡迎大家拍照打卡、分享二創與穿搭，秀出自己的個人風格，也把這份自在參與的快樂分享給更多人。

賴瑞隆表示，10月17日的競總成立大會，是支持力量的全面集結，也是向一路相挺的市民表達感謝的重要時刻。他誠摯邀請「小風扇」們帶著飄帶，以二創巧思赴會，共同把現場打造成充滿創意的應援舞台，每一位用心參與的市民都是最耀眼的主角，大家一起為高雄的未來站出來。

競選團隊說明，「隆總洋」飄帶即日起可至賴瑞隆競選總部、高雄市左營區曾子路250號領取，開放時間為平日上午9時至晚間9時，至於10月17日的成立大會則將於鳳山區議會路與自由路口舉行，晚間6時開放入場、6時30分正式開始，現場除了發放飄帶及更多創意文宣品外，也將帶來豐富驚喜。