影／選舉站路口大有學問 Q版氣球、米奇手套拚吸睛 還有人清晨搶位

年底九合一選舉還有40多天，參選人站路口拜票大有學問，屏東縣議員黃明賢站路口時背上巨大Ｑ版「明賢」氣球、屏東市長參選人梁育慈戴米奇大手套搭配手舉牌吸睛，縣議員陳揚走簡約路線，路口當成「戰鬥舞台」，隨著選戰越接近，熱門路口甚至有參選人清晨6時半搶先卡位。

站路口如何吸引車流目光又不影響安全，是每個參選人首要考量。屏東縣議員黃明賢近日站路口時，背上客製化Q版「明賢」大氣球，模樣吸睛。他說，選舉行銷與時俱進，委請廠商製作Q版氣球，希望讓更多人注意，聽街講了解過去對縣政監督與對未來縣府施政建議。

吸睛也得顧安全，黃明賢坦言，最擔心民眾太專注看氣球，影響行車安全，因此會注意避免占用用路人空間，不能為「博眼球」忽略交通安全。

屏東市長參選人梁育慈也有自己拜票撇步，除戴米奇大手套揮手，還會準備「梁育慈選市長」大型手舉牌，讓民眾短暫停等紅燈也能一眼看清楚。她說，站路口不只是爭取曝光，更是每天向大家問早、問好，順道提醒行車平安。

相較於大型吸睛道具，縣議員陳揚走簡約樸素風格，路口街講與民眾互動為主。他形容，路口猶如選戰「戰鬥舞台」，早晚也有不同策略，清晨考量民眾趕上班上學，或附近居民可能還在休息，不會開音響，揮手致意為主；傍晚搭配街頭演講，利用短暫停等紅燈時間，向用路人傳達理念。

陳陽說，站路口街講時，也會收到民眾熱烈回應，有支持者送飲料，也有路人經過跟他揮手比讚，讓他很感動。

站路口「黃金時段」，梁育慈說，上午7時至8時上班、上學車潮最多，傍晚4時過後也是重點時段；地點更有講究，通往高屏大橋建國路與和生路口，以及廣東路與大連路、中正路與廣東路、復興路與民生路等重要路口，都是參選人爭取曝光熱門地點，大型社區出入口也是拜票選擇。

熱門路口人人想站，難免「搶地盤」，梁育慈說，愈接近投票日，參選人站路口愈容易「強碰」，誰先到誰先站，遇到其他參選人時，趕緊轉往下個路口。曾經在在熱門路口遇到有參選人清晨6時半就到場。

有參選人說，站路口揮手問好，如何在短短幾十秒紅燈時間讓選民留下印象，又不影響交通安全，也是選戰街頭宣傳一門學問。

屏東縣議員黃明賢（右三）站路口時背上巨大Ｑ版「明賢」氣球，模樣吸睛。記者劉星君／攝影

屏東縣議員黃明賢站路口時背上巨大Ｑ版「明賢」氣球，模樣吸睛。記者劉星君／攝影

屏東市長參選人梁育慈會戴著米奇大手套揮手，還會準備「梁育慈選市長」大型手舉牌，讓民眾短暫停等紅燈，也能一眼看清楚。圖／梁育慈團隊提供

屏東縣議員黃明賢站路口時背上巨大Ｑ版「明賢」氣球，模樣吸睛。記者劉星君／攝影

屏東縣議員黃明賢站路口時背上巨大Ｑ版「明賢」氣球，模樣吸睛。記者劉星君／攝影

屏東縣議員黃明賢站路口時背上巨大Ｑ版「明賢」氣球，模樣吸睛。記者劉星君／攝影