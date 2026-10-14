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國民黨質疑「蘇家煉金術」 李四川：蘇家父女最清楚 蘇陣營：選舉抹黑

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（右二）今天前往汐止銘記越南文化美食，與新住民朋友交流並發布新住民政策。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右二）今天前往汐止銘記越南文化美食，與新住民朋友交流並發布新住民政策。記者邱瑞杰／攝影

國民黨立院黨團今要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧，回應「蘇家煉金術」。國民黨新北市長參選人李四川說，政府的每一塊錢，都必須支出有道，依法行政，蘇營反擊國民黨出此招是雙重標準、選舉抹黑。

2026九合一選舉

國民黨立院黨團質疑行政院前院長蘇貞昌的女兒、蘇巧慧的妹妹蘇巧純，入股「曠世智能」獲台企銀與國發基金共4500萬元投資，經濟部更在公司停止研發後，還補助120萬元，批評這是完美的「蘇家煉金術」，要求蘇巧慧及相關部會說明。

李四川今天前往汐止銘記越南文化美食，與新住民朋友交流並發布新住民政策後，媒體詢問他對國民黨團質疑蘇家的看法。

李四川說，政府的預算都來自於人民的納稅錢，所有政府的每一塊錢，都必須支出有道，也必須要依法行政。國民黨立委提出來的質疑，蘇貞昌跟蘇巧慧應該是最清楚，應該由他們兩人來說明。

蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇表示，台中市長盧秀燕的妹妹盧秀芳擔任負責人的公司，拿台中市政府的標案，國民黨沒質疑。反觀蘇巧純根本不是曠世智能的負責人，這家公司申請各界投資，國民黨質疑違法，，根本是雙重標準、選舉抹黑。

國民黨新北市長參選人李四川（右三）今天前往汐止銘記越南文化美食，與新住民朋友交流並發布新住民政策。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右三）今天前往汐止銘記越南文化美食，與新住民朋友交流並發布新住民政策。記者邱瑞杰／攝影

李四川 國民黨 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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