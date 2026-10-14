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民團拋兒少承諾書要參選人簽署 朝野立委挺：地方政府別開空頭支票

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國教行動聯盟與台灣心理健康聯盟今天在立法院舉辦記者會，邀請國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭與范雲、民眾黨立委劉書彬出席。記者詹宜庭／攝影
國教行動聯盟與台灣心理健康聯盟今天在立法院舉辦記者會，邀請國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭與范雲、民眾黨立委劉書彬出席。記者詹宜庭／攝影

面對少子化加劇，國教行動聯盟聯合72個民間團體發起「兒少十大承諾書」，並與台灣心理健康聯盟共同發布「心理健康城市六項承諾書」，今天在立法院舉行記者會，邀請朝野立委出席，盼全國22縣市長參選人逐項回應，將兒少權益與心理健康納入未來四年城市治理。朝野立委也呼籲，地方政府應充實校園輔導及心理健康資源，建立完善支持網絡，若沒有具體財政規劃，承諾就只是空頭支票。

2026九合一選舉

國教行動聯盟與台灣心理健康聯盟今天上午在立法院舉行記者會，邀請國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭與范雲，以及民眾黨立委劉書彬出席，接受兩份承諾書，並協助轉交各黨提名的縣市長參選人。

陳菁徽表示，身為婦產科醫師，也是三個孩子的母親，她深刻體會校園是兒少成長的重要生活場域。一座友善兒少的城市，應從教育品質、心理健康及校園安全著手，讓孩子在穩定且受到支持的環境中成長。穩定師資與教學一貫性是教育品質的基礎，面對學生不同的學習需求與心理健康狀況，政府應充實輔導及專業支持資源，同時推動教師行政減量、人力補充、專業訓練及待遇提升，不能將所有責任與壓力轉嫁給第一線教師。

劉書彬表示，心理健康不只是醫療問題，更是教育、家庭與城市治理的重要課題。政府不能等到孩子出現憂鬱症狀、家庭陷入困境，才開始提供協助，而應將預防與支持融入地方施政，建立從校園、家庭、職場到社區的支持網絡。地方政府應優先充實校園輔導人力、減輕教師負擔，整合教育、衛生與社政資源，及早提供協助，並建立公開透明的政策指標，讓承諾能夠落實、成果可以檢驗。她期待各縣市長參選人不分黨派，將兒少與心理健康承諾轉化為具體行動。

王正旭表示，「心理健康城市六項承諾」應從「醫療防堵」走向「系統預防」，落實「心理健康主流化」，讓教育、勞動及都市空間設計等城市政策，都納入心理健康影響評估。他呼籲參選人不能只簽署承諾書，更應提出具體財政規劃，改善基層社工與輔導人員的勞動條件，並充實社區心理衛生中心量能，否則沒有資源支撐的承諾只是空頭支票。此外，兒少政策也應強化校園、醫療與社區的銜接機制，避免讓家長或基層教師獨自承擔責任，並建立讓兒少表達意見的實質機制，讓政策真正回應孩子的需求。

范雲表示，過去「社會救助法」長期以來「重防弊、輕救助」，對於「合格的貧窮」設下重重門檻，與他國相比，台灣的制度也都顯得非常嚴格。在年年平均薪資提高的台灣，卻有真正需要幫助的人被排除在制度之外，例如陷入困境的貧窮者、受暴婦女及無家者，都迫切需要幫助。她要感謝民間團體多年來持續倡議，如今許多弱勢民眾都在等待修法，期待很快就能看見衛福部的修法草案，立法院也已有多位委員做好審查準備。

兒少 地方政府 陳菁徽 2026九合一選舉

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