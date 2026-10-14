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高鐵雲林站增班明年有譜 張嘉郡今再提十大交通行動

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天（14日）發表「雲林全域智慧交通」政策白皮書，提出十大交通行動，涵蓋高鐵增班與晚間接駁、高鐵快線、共乘小黃、幸福巴士2.0、公共自行車及智慧交通整合。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天（14日）發表「雲林全域智慧交通」政策白皮書，提出十大交通行動，涵蓋高鐵增班與晚間接駁、高鐵快線、共乘小黃、幸福巴士2.0、公共自行車及智慧交通整合。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天（14日）發表「雲林全域智慧交通」政策白皮書，提出十大交通行動，涵蓋高鐵增班與晚間接駁、高鐵快線、共乘小黃、幸福巴士2.0、公共自行車及智慧交通整合。張嘉郡並透露，日前與立委丁學忠向高鐵公司爭取雲林站增班，獲董事長史哲承諾，將在明年7月調整班表時納入考量，未來盼尖峰時段由每小時1班提升至每半小時1班。

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張嘉郡表示，她與丁學忠日前邀請史哲討論雲林站增班需求，史哲承諾，高鐵新購的12組列車將陸續交車，未來採取「交車幾列、投入幾列」方式逐步增加運能，將在明年7月調整班表時納入雲林需求，盼雲林站班表能朝比照嘉義站的目標調整。

張嘉郡提出的增班構想，離峰時段維持每兩小時3班，尖峰則希望提升至每半小時1班，減少旅客錯過班次後的候車時間，除爭取高鐵增班，她表示，雲林各鄉鎮地理環境及交通需求不同，應整合高鐵、台鐵、幹線公車及偏鄉彈性運輸，讓通勤、就學、就醫及返鄉交通更便利。

她提出「高鐵加班、公車跟著加班」構想，優先檢討「202元長－高鐵」、「301高鐵－北港」等路線，依實際搭乘需求，研議將服務延長至晚間9時，並規畫4大高鐵快線廊帶，縮短各鄉鎮往返高鐵站的時間。

針對晚間及離峰時段需求較分散的地區，她提出預約式共乘計程車「高鐵小黃」，朝政府補助部分費用、民眾負擔部分車資、多人共乘降低支出的方向規畫，並推動「返鄉最後一班」專案，優先評估周五、周日晚間接駁需求，視連假及大型活動調整服務。

偏鄉交通方面，張嘉郡主張推動「幸福巴士2.0」，結合固定班次、預約班次及彈性路線，滿足長輩就醫、學生就學需求；另擴大MOOVO公共自行車服務，串聯車站、學校、醫院及商圈，補足民眾前往目的地的最後一段路。

智慧交通部分，她提出建置「雲林交通一碼通」，整合路線查詢、預約、派車及支付服務，逐步建構交通行動服務（MaaS）系統，並導入AI智慧交通助理，逐步統一公車、幸福巴士及共乘服務的車輛識別、站牌資訊與路線編號。

逢甲大學運輸與物流學系副教授林大傑表示，十大行動涵蓋民眾日常交通需求，期盼透過智慧科技整合，讓外地求學的青年更方便返鄉，也能帶動在地就業。三維工程顧問公司執行長吳奇軒認為，方案若能落實，有助改善跨鄉鎮接駁、不同運具支付及交通資訊整合等問題。雲林縣遊覽車商業同業公會理事長、元發遊覽車客運公司總經理張益彰、國民黨斗六市長參選人黃尤美也表達支持。

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天（14日）發表「雲林全域智慧交通」政策白皮書，提出十大交通行動，涵蓋高鐵增班與晚間接駁、高鐵快線、共乘小黃、幸福巴士2.0、公共自行車及智慧交通整合。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天（14日）發表「雲林全域智慧交通」政策白皮書，提出十大交通行動，涵蓋高鐵增班與晚間接駁、高鐵快線、共乘小黃、幸福巴士2.0、公共自行車及智慧交通整合。記者陳雅玲／攝影

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