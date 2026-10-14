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沈伯洋、蔣萬安同場不同時赴龍津宮參拜 廟方主委被一事嚇到

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋到場後，已湧現不少支持者。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋到場後，已湧現不少支持者。記者邱書昱／攝影

台北市萬華區龍津宮主祀順正大王聖誕，民進黨北市長參選人沈伯洋今中午前往參拜，並致贈總統賴清德贈匾「仁風澤薄」，而晚間8時則是台北市長蔣萬安出席參加匾額揭牌，成同場、不同時段的較勁。由於沈伯洋來之前就有不少洋流到場，宮廟主委直言到了驚嚇，但沈辯才無礙，實問實答，是台北市民所需。

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民主進步黨秘書長徐國勇、北市黨部主委吳沛憶，以及在地議員紛紛陪同參加。司儀祝禱詞時，也以「順」字祝賀，祝沈伯洋迎來三順，心想事成、所祈如願、高票當選。

龍津宮主任委員林政平說， 起初不知道「洋流」的威力，這幾天看下來從驚奇到驚嚇，但接觸沈伯洋後知道相當優秀、辯才無礙，更重要是實問實答，是台北市民所需。

出生萬華的徐國勇對於在地有感，小時候陪著阿嬤拜拜走路，從龍山寺拜到保安宮，更感念時任內政部長四年半時間，都沒有颱風，這都是感謝尊王、土地公保佑。他也說，選戰初期尚未公布誰來選台北市長時，就曾說過一定會找比自己更優秀，果然現在有了洋流出現，「真的是有料，不是空安。」

吳沛憶說，自己的立委服務處就在龍津宮旁，廟方每年都提供清寒獎學金給弱勢，是在地善良的力量，這也是艋舺人「即使生活不富裕，但是客人來還是會拿出熱情、友善。」這就是萬華的包容。

沈伯洋說，就如同他所說洋流是溫暖的，就像廟方長期關注弱勢，特別是廟方從清朝、日治、台北市府共計四次，為了當地開發而遷移，以城市發展利益為優先，但城市也應該回饋地方。盤點在地對於電線竿地下化、綠地、老宅等議題關注，市府更應該反思有沒有做到市民所需。

沈伯洋強調，「你說我做」持續搜集在地議員給予的意見回饋，未來當選市長也會續辦「市長你給我聽好」肥皂箱，直接地回應大家意見。

龍津宮主任委員林政平致贈台北順的扇子給予沈伯洋。記者邱書昱／攝影
龍津宮主任委員林政平致贈台北順的扇子給予沈伯洋。記者邱書昱／攝影

沈伯洋 蔣萬安 萬華 2026九合一選舉 台北市選舉

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