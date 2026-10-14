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沈伯洋父又一公司遭陸制裁 賴士葆：汙名化兩岸交流應道歉

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋遭港媒爆料，其父沈土城名下「兆億有限公司」在2025年6月被中國制裁後，又透過另一家公司VWAY繼續在中國大陸做生意。國民黨立委賴士葆說，正常賺人民幣沒有意見，但沈伯洋曾說「對中國來說，交流會被它當作統戰」，沈允許他父親賺紅錢，卻將兩岸交流汙名化的雙標行為，應該向全民道歉。

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親北京港媒大公文匯網昨日報導稱，去年6月沈伯洋父親名下兆億公司被大陸實施懲戒後，又用名下另一家公司VWAY CO., LTD. （簡稱VWAY）繼續在中國大陸採購商品並轉賣至厄瓜多等地，僅半年多時間貿易額就有近70萬美元。

賴士葆指出，正常賺人民幣我們沒有意見，但沈伯洋曾說「對中國來說，交流會被它當作統戰」，沈允許他父親賺紅錢，卻將兩岸交流汙名化的雙標行為，應該向全民道歉。

沈伯洋 兩岸交流 賴士葆 2026九合一選舉 台北市選舉

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