二訪沈伯洋藍營罵翻 趙少康喊當然支持蔣萬安：原來我這麼偉大

民進黨台北市長參選人沈伯洋今二度接受中廣前董事長趙少康專訪，前立委郭正亮、邱毅等人連番批評趙少康做法對藍營不利。趙少康表示，他當然支持蔣萬安；但不可否認，這波「洋流」的異軍突起，也值得關注。他相信蔣萬安對市政非常嫻熟，經得起考驗，請大家拭目以待。

趙少康說，倒數一個半月就要投票了，感覺最近選戰開始升溫，大家的情緒都很緊繃，尤其是關心國民黨選情的朋友更是心急如焚。19日的「少康戰情室」，蔣萬安將會接受他的訪問，中廣流行網「欸，我說到哪裡了」主持人王偉忠也排定28日訪問蔣萬安。

趙少康說，身為媒體人，他致力提供完全公平的平台給各陣黨主要候選人，因為決定投身媒體，就是因為當年深感受到不公平待遇，不論電視或廣播，主持人的職責就是代替聽眾、觀眾，問出對候選人的疑問、好奇，至於怎麼回答、答得好不好，就由各位看官自己判斷。

趙少康也說，最近有人每天罵他，認為他害了國民黨跟蔣萬安，真是讓人啼笑皆非，「原來我有這麼偉大，因為一場訪問就影響這麼大？」這些亂罵一通的人，是看到了流量密碼蹭上來，還是受了哪個單位指使在執行業務，外界不得而知。

不過，趙少康說，主持人不是找來賓來吵架，也不是來賓的競選對手，而是必須提供不同立場的人公平發表言論的平台，這是台灣民主的可貴，不能因為他的政黨傾向而被犧牲。

對於有評論認為，蔣萬安選擇先上綜藝節目而不是少康戰情室的安排很怪，趙少康說，請大家不用見縫插針，他自己參選的時候也常上綜藝節目，因為候選人本來就要有趣、有人味，不能死板板的，因此他認為，蔣萬安先上綜藝節目是很聰明的選擇。

趙少康說，他跟蔣萬安是老朋友，還是同黨同志，當然支持他，但不可否認，這波「洋流」的異軍突起，也值得關注。他相蔣萬安對市政非常嫻熟，經得起考驗，請大家拭目以待。