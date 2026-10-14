各選區都要辦出1件賄選案還列「查賄KPI」？ 調查局長：絕對沒有

年底選舉投票逼近，檢調大動作查賄，立法院司法及法制委員會多名立委今對查案標準提出質疑；國民黨立委王鴻薇說，聽聞地方上說法，每一選區都要辦出一件賄選案並作為檢調的KPI，法務部長鄭銘謙否認此情，調查局長陳白立說「我很負責任地講，絕對沒有KPI這件事」。

司委會召委、民進黨立委張雅琳也說，不分黨派都關心查賄標準的事，請法務部提出專案報告給質詢的有關委員。

國民黨立委洪孟楷表示，查賄不能有雙重標準，30元贈品雖是偵查啟動門檻，但為何有的啟動有的卻沒有？

國民黨立委楊瓊櫻說，她支持查察賄選，但遇到民眾有疑問時，政府有義務說明；楊說，參選人送50元豆花檢調兵分十幾路搜索，送80元的炒飯卻沒事，問鄭銘謙如何才讓參選人能有所依據？

王鴻薇說，檢調查賄標準造成非常多的爭議，有些民意代表平時就有在辦親子劇、文化劇，本來一定會當選，但因查賄標準不一變得手足無措，有參選人乾脆取消活動，也看過有里長將贈品上的標籤貼紙一張張撕掉。

王鴻薇並表示，檢調辦賄選辦到讓人不服氣，她聽地方的人士說，各地檢察署規定各個選區都要辦出一件案子，以當作查賄KPI，詢問鄭銘謙是否真實？

國民黨立委林倩綺說，法務部沒說清楚賄選的紅線在哪裡，人人自危，有些人選前被查辦，選後沒起訴，但也沒當選，請法務部訂出統一標準。

鄭銘謙表示，30元是查賄啟動的門檻，但仍要根據最高法院2017年的判決判斷有無對價關係，此外，最高檢察署也列舉出28種「原則上」構成賄選的態樣，但是否起訴，仍要由檢察官依個案情節去認定。

鄭銘謙說，檢察官認定是否賄選要從日常經驗、國民法律感而定，個案情形不同，有關80元的餐點一案已由檢方受理檢舉分案查辦，鄭說，選舉要比政見、不要比送禮「不要送比較安全啦」。

關於王鴻薇拋出的「檢調查賄KPI」的議題，鄭銘謙回應「沒什麼KPI」，檢方查賄是有案必查，有據必辦，調查局長陳白立緩頰「我很負責任地講，沒有KPI這件事」。

調查局長陳白立。聯合報系資料照