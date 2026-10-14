李四川：蘇巧慧應該還張淑娟一個公道和道歉 蘇巧慧：未評論私事

民進黨新北市長參選人蘇巧慧，遭前中姐張淑娟指是抹黃她的幫凶。國民黨新北市長參選人李四川今在汐止表示，蘇巧慧應該要聽進張淑娟的心聲，也應該還給張一個公道。

蘇巧慧陣營回應，多日前就有澄清說明。蘇在2日受訪時曾說，大家如果有機會，可以去看節目錄影，可以很清楚地看到，她從來沒有就任何當事人的私事作評論。她講的是，任何要從事政治的人，在選舉的時候都一定會面臨檢驗，包括她自己。從政以來，她不談論其他人的私事，這是她的原則，過去如此，現在也一樣。

李四川今天前往汐止銘記越南文化美食，與新住民朋友交流並發布新住民政策後，媒體詢問李四川，對張淑娟昨晚上節目時，批評蘇巧慧是當年周玉蔻抹黃她的幫兇（二審判周徒刑9月，可上訴），質疑蘇身為女性立委，卻跟著傷害無辜的女性的看法。

李四川說，張淑娟無辜受到傷害，大家看到都覺得非常的不捨。一個政治人物講話，一定要有依據。張淑娟昨天的談話，蘇巧慧應該要聽進她的心聲，也應該還給她一個公道，是不是要就以前講錯話，或是做錯事，應該還給她一個公道、一個道歉。