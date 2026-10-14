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確定了！「辣個男人」韓國瑜周六到高雄小港為柯志恩助陣
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆17日（周六）將舉辦競選總部成立大會，前總統蔡英文確定出席。國民黨市長參選人柯志恩同日原本只是舉辦小型廟口音樂會，今天卻重磅宣布，「辣個男人」、立法院長韓國瑜17日晚上會到高雄參加她的廟口開講活動。
賴瑞隆競選總部設在左營區，10月17日傍晚將在鳳山舉辦競總成立大會，前總統蔡英文預計出席，市長陳其邁也會站台助講，場面上看數萬人。晚上7時30分，國民黨柯志恩在小港舉辦廟口音樂會。
立法院長韓國瑜預計11月1日出席已故議長許崑源女兒、議員許采蓁競選總部成立大會，10月尚未安排替柯志恩站台的助選行程。
韓國瑜10月17日下午將到屏東參加國民黨縣長參選人蘇清泉總部成立大會，行程曝光後，即有消息傳出韓國瑜也會到高雄助選。
柯志恩臉書今天宣布，小港這場廟口音樂會不只有好聽的歌曲，還有大家熟悉的「辣個男人」、立法院長韓國瑜，將與她一起現身小港鳳儀宮。
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