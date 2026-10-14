透早衝兵仔市 陳亭妃揪永康區3議員市場拜票

民進黨台南市長參選人陳亭妃持續加快選戰腳步，今一早偕同市議員陳秋萍、黃肇輝、朱正軒前往永康兵仔市場掃街拜票，向市場攤商及採買民眾請安問好，現場選味濃。

「拜託！拜託！」「凍蒜！凍蒜！」陳亭妃一行上午不到7時已出現在人聲鼎沸的永康中華路兵仔市市場，掃街行程開始前，就有熱情支持者特地帶著陳亭妃的妃妃泰迪熊及「妃起來」海報到場，請陳亭妃簽名、合影，展現對她的支持與肯定。市場攤商也熱情送上粽子，以實際行動表達鼓勵。

陳亭妃等人也與民眾握手寒暄、合影留念，感謝大家一路以來的支持，並呼籲鄉親持續團結，攜手努力，讓台南「妃」起來，力拚台南第一位女市長、議員全壘打。

陳亭妃表示，每一次走進市場、與鄉親面對面互動，都能感受到台南人的熱情與真誠。無論是一句加油、一張合照，或是攤商親手送上的粽子，都是支持她繼續向前的重要力量。她由衷感謝每一位願意給予鼓勵的鄉親，也會將大家的支持化為責任，持續認真打拚，讓市民的期待成為推動台南進步的動力。

陳亭妃強調，台南的進步需要市長與議員攜手合作，為實現「台南女市長、議員全壘打」共同目標，市長與議員選舉更要團結一致。未來她將持續深入各區、走進市場與社區，傾聽民意、了解地方需求，與議員候選人並肩努力，爭取更多市民認同，讓民進黨在台南揮出全壘打。

民進黨台南市長參選人陳亭妃持續加快選戰腳步，走進永康兵仔市市場向鄉親們拜票。記者謝進盛／翻攝