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黃珊珊發文 沈伯洋：是提醒要以政策說服人民

中央社／ 台北14日電

對於曾參選台北市長的前立委黃珊珊臉書內容，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天說，講得非常好，因黃是選過台北市長的人，最有資格講，認為她是提醒要用政策說服人民非政黨。

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黃珊珊昨天透過臉書提到，很多人在討論台北市長選舉。有人分析蔣萬安和沈伯洋的差距，也有人把她2022年參選市長得到的34萬多票拿出來算，猜這些票下一次會流向誰。看到這些分析，她想先講清楚，那34萬多票，每張票都有自己的主人，它屬於當時願意走進投票所、自己做出決定的台北市民。

黃珊珊強調，這些選票不屬於藍，也不屬於綠，更不屬於任何政治人物。選票永遠屬於人民。真正的第三勢力，不是哪一個政黨，而是永遠保有選擇權、願意用選票決定未來的人民。

沈伯洋上午參加廣播節目「趙少康時間」專訪前接受聯訪被問及前立委黃珊珊在臉書發文的內容。沈伯洋說，黃珊珊講得非常好，因她是曾選過台北市長的人，最有資格講這些。

沈伯洋表示，黃珊珊知道為何有人投給她及投給她的理由，認為她才是最清楚的人，她也提到要以人為本、以選民為本、以政策為本，且黃珊珊當時參選台北市長時提出的政策白皮書其實也是非常精彩，覺得她是在提醒要用政策說服人民，而不是用政黨。

沈伯洋被問及有關調整車掃活動的狀況時說，車掃主要目的是想要人民打招呼，後續才赴廟口開講，先前車掃活動時因跟車的支持民眾比預想的多，擔心造成交通堵塞，所以速度加快。

沈伯洋表示，但車掃速度加快，可能讓市民無法看清楚，覺得比較好的形式就是有1台最主要的車輛，然後可以好好的跟市民打招呼，也不會造成交通打結，對交通及行人安全也比較好，所以才想調整成此形式。

媒體詢問接受趙少康第2次專訪、但有親藍名嘴等人批評趙少康的看法。沈伯洋說，雖自己跟趙少康政治立場不一定一樣，但趙身為媒體人、只是在盡媒體人的責任，如先前在趙的電視節目專訪其實6都參選人都有受邀，對媒體而言，其實這就是公平的做法，覺得這樣批評對趙少康是有失公允。

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