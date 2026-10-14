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沈伯洋父另一公司遭陸制裁 沈稱中共介選...蔣萬安也說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）上午出席 「市你的舞台!」12組青創品牌進駐幸安市場開幕活動，蔣萬安表示，青年創業需要資源，也需要實際經營的機會。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）上午出席 「市你的舞台!」12組青創品牌進駐幸安市場開幕活動，蔣萬安表示，青年創業需要資源，也需要實際經營的機會。記者曾學仁／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋遭港媒爆料，其父沈土城名下「兆億有限公司」在2025年6月被中國制裁後，又透過另一家公司VWAY繼續在對岸做生意。台北市長蔣萬安今被問到，怎看沈回應此事稱中共介選，蔣表示，事實經過是什麼，由沈很清楚說明，大家才會比較了解。

2026九合一選舉

年底選戰倒數45天，沈伯洋父沈土城名下「兆億有限公司」在2025年6月被中國制裁後，又透過另一家公司VWAY繼續在對岸做生意，大陸國台辦今也表示，沈伯洋應該自證清白，向台灣社會做出負責任的交代。

蔣萬安今天上午出席上午出席「市你的舞台！青年造市計畫！幸安市場開幕活動」，蔣被問及此事時說，他沒有特別注意到這個訊息，是不是真的有這個事情，他不是很清楚，因為他不是當事人。這可能要問沈委員本人才比較清楚。

媒體追問蔣，怎看沈伯洋說這個境外勢力介入選舉？蔣萬安說，這個當然大家要去了解，就是到底事實經過是什麼，因為他沒有特別去深入了解這個事情，也沒有特別注意到這個整個訊息。聽起來是關於沈委員本人或其家庭，「可能還是要問沈本人，由沈很清楚的說明，我想大家才會比較了解。」

蔣萬安 沈伯洋 介選 2026九合一選舉 台北市選舉

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