葉竹林推澎湖醫療政策 聘蔡壁如擔任顧問聚焦急重症後送與在地照護

無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林於今天舉行醫療政策記者會，正式宣布聘請具有深厚醫護背景的民眾黨籍中央委員蔡壁如擔任醫療政策顧問。雙方盼藉由蔡壁如的醫療專業與豐富的立法院、地方市政經驗，共同完善澎湖的離島醫療與後送照護體系，力求落實「小病不必跑、重病有人顧、急症送得快」。

葉竹林在會中表示，交通、觀光與產業發展均與鄉親生活息息相關，而醫療更是守護生命的最重要基礎，特別是針對七美、望安、吉貝等離島地區，面對緊急就醫與轉診需求時，更需要周全的協調與支援，才能讓鄉親及時獲得妥善照顧。

他指出，未來的醫療政策除了要強化在地醫療服務、加速必要的醫療後送外，也要將家屬陪病、交通與經濟照護負擔納入考量，並一併規劃治療後的復健、返鄉與長照需求，讓病患與家屬都有所依靠。

受邀擔任顧問的蔡壁如則表示，醫療與長照向來是各地縣市長選舉的重要議題，候選人提出相關政策時，必須審慎評估醫療專業、資源配置與執行條件，她感謝葉竹林高度重視離島醫療，並願意邀請專業團隊參與政策規畫，藉此積極回應澎湖鄉親的實際就醫需求。

曾於台大醫院服務30年的蔡壁如指出，自身深知急重症處置與照護銜接的重要性，雖然澎湖當地已有醫院、急診、加護病房及部分專科服務，但當面臨重大創傷、急性腦中風、複雜心血管疾病或高度專科治療需求時，仍往往必須後送至本島處理，醫療平權不應僅停留在緊急後送，更應進一步發展為離島與本島共同照護的完善制度。

針對離島醫療制度的改善，蔡壁如提出5大方向，包含明確規範醫院的支援與備援責任、有效縮短後送時間、持續強化在地醫療量能、建立順暢的雙向轉診機制、整合病患與家屬的相關協助。

她建議，未來可針對不同疾病預先協調接收醫院與備援順序，並全面檢視各階段的耗時及延誤原因，以減少病人等待時間。

她也主張在既有的空中轉診與遠距會診機制之上，建立全年無休的共同醫療協調平台，全面整合病床、醫療團隊、航空器與救護車的調度，並同步增加專科支援、遠距診療與必要醫療設備，讓更多醫療需求直接在澎湖當地就能夠獲得處理。

蔡壁如強調，當病人病情穩定後，應由出院準備團隊無縫銜接澎湖在地的居家醫療、復健與長照服務，同時整合交通補助、陪病住宿、社工支援及返鄉協助。

葉竹林則重申，未來將持續以鄉親的實際需求為出發點，一步步完善各項醫療政策，全力守護離島居民的健康與生命安全。