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蘇巧純入主曠世智能獲4500萬投資 藍轟「蘇家煉金術」要蘇巧慧說明

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團今舉行記者會，質疑行政院前院長蘇貞昌女兒蘇巧純入股的「曠世智能」，獲台企銀與國發基金共4500萬元投資及經濟部補助120萬元，並批這是完美的「蘇家煉金術」，要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧及相關部會說明。圖／國民黨立院黨團提供
國民黨立院黨團今舉行記者會，質疑行政院前院長蘇貞昌女兒蘇巧純入股的「曠世智能」，獲台企銀與國發基金共4500萬元投資及經濟部補助120萬元，並批這是完美的「蘇家煉金術」，要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧及相關部會說明。圖／國民黨立院黨團提供

國民黨立院黨團今舉行記者會，質疑行政院前院長蘇貞昌女兒蘇巧純入股的「曠世智能」，獲台企銀與國發基金共4500萬元投資，經濟部更在公司停止研發後還補助120萬元，並批這是完美的「蘇家煉金術」，要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧及相關部會說明。

2026九合一選舉

國民黨團書記長許宇甄表示，2018年曠世智能成立，經營「微股力」平台。2021年3月蘇貞昌撤換時任台企銀董事長黃博怡後，同年8月蘇巧純便入主曠世智能擔任營運長。曠世智能旗下微股力平台於2022年10月因詐騙犯利用此平台，非法經營期貨顧問吸金924萬元遭起訴，僅隔1個月，在台企銀領投之下，曠世智能也獲國發基金「創業天使投資方案」投資1999萬9000元，募資達4500萬元。

許宇甄表示，之後曠世智能營運每況愈下，於2023年底停止研發並大幅裁員，2024年僅剩包含蘇巧純在內8人，仍獲經濟部商業發展署120萬元補助。

許宇甄質疑，是不是左手拿國家的補助，右手就布局政治選舉的政商一條龍？國民黨團嚴正要求行政院、國發基金公開評估報告與會議紀錄，經濟部說明為何補助一家已經停止研發且只有8人的公司，蘇巧慧更須交代家族事業版圖是否持續寄生公帑。

國民黨團首席副書記長洪孟楷質疑，台企銀高層由財政部指派，當時新任董座是否有高層壓力？國發基金投資1999萬9千元，恰好避開2000萬元揭露門檻，明顯刻意。蘇巧純持股達49%，其父為時任行政院長、姊為立委，申請時是否落實天使基金利益衝突、身分揭露？該筆巨款採募資，如今公司虧損形同全民埋單，4500萬元公帑究竟去向何處？

國民黨立委王鴻薇批評，蘇家屢踩「公職人員利益衝突迴避法」紅線，疑違該法第14條規定。蘇巧純過去經營「二三設計」，在蘇貞昌擔任行政院長任內，2019年接下國立台灣科教館千萬元工程挨批，承諾不接政府標案後，又被抓包2022年參與桃園圖書館限制性招標；如今二三設計解散，轉戰曠世智能，改以「投資」名義拿公帑。

王鴻薇質疑，蘇巧純從多媒體跳到股市交易，怎麼突然變股市投資專家？若蘇巧慧當選新北市長，恐繼續包庇家族染指市府資源，呼籲蘇巧慧正面面對，勿再躲避檢驗。

蘇巧慧 許宇甄 蘇貞昌 2026九合一選舉 新北市選舉

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