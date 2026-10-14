蘇巧慧板橋湳興市場掃街 「買菜要看到菜、選人要看到人」

2026選戰進入最後倒數，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午到板橋湳興市場掃街，深入基層陸戰，沿途與攤商、民眾握手互動，不少支持者高喊「加油」，把握最後衝刺機會，對於買菜婆媽問候，她直言「買菜要看到菜、選人要看到人」。她也感謝越來越多市民願意站出來支持她，選戰倒數45天，會持續以正面、陽光的態度爭取認同。

蘇巧慧今天與立委張宏陸、市議員戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣及市議員參選人李昆穎、陳俊諺一同掃街。針對支持者敲碗應援飄帶，蘇巧慧透露，這周將在「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動現場，首度發放與網友合作推出的第一款飄帶，邀請民眾一起參與。

蘇巧慧表示，未來若當選市長，將加速都更、打造更安全的居住環境，也要把人才、資金及產業留在新北，包括推動「板橋浮洲數位軟體新創園區」，吸引國際數位軟體企業及青創產業進駐，並串連在地商圈、加速推動板二體育館更新，以及推動板橋醫療園區如期啟用，提升板橋生活機能。

蘇巧慧指出，10月17、18日將在板橋舉辦「夜市人聲」活動，除了各式攤位，也邀集文字、音樂、漫畫、影像等跨界創作者表演、對談，希望透過不同形式呈現城市的多元面貌，讓更多人看見新北。