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江啟臣喊再一次升級台中產業 打造台中成台灣機器人製造之都

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣今強調，將打造台中成為台灣AI機器人的製造之都，未來除了台積電TSMC，還會有TRMC，「機器人的製造城市在台中」。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣今強調，將打造台中成為台灣AI機器人的製造之都，未來除了台積電TSMC，還會有TRMC，「機器人的製造城市在台中」。記者余采瀅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦「台中智造 佈局全球」政策發佈記者會，江啟臣現場喊出未來要讓台中製造業再一次升級，打造台中成為台灣AI機器人的製造之都，未來除了台積電TSMC，還會有TRMC，「機器人的製造城市在台中」。

2026九合一選舉

江啟臣表示，台中有深厚的製造業基底，隨著 AI 浪潮來臨，全世界工業製造先進的國家陸續提出自己的 AI 機器人，台中不能錯過，藉由這一場產業跟科技的革命，徹底讓台中的製造業可以再一次升級，打造台中成為台灣AI機器人的製造之都。

江啟臣強調，「我們有 TSMC台積電半導體的生產，但未來除了TSMC，我們會有 TRMC，就是機器人的製造城市在台中」。

江啟臣指出，我們的目標就是打造台中成為台灣的機器人製造之都，在台中建立AI機器人的智慧製造園區，去整合目前的產業園區、工業區，進一步打造屬於台灣自己的AI機器人製造園區。

江啟臣說，未來台中市府必須扮演領頭羊的角色，打造一個國際整合的平台，透過平台把相關產業串連、整合，進一步做好國際接軌的橋梁，把國際資源引進台中產業，升級產業，帶動加薪。另外，要讓孩子從小就有機會接觸科學、 AI 和機器人等相關教育，並整合中部地區的大專院校及國際大專院校合作，持續扎根教育，培養人才。

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