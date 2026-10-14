藍營再打妹妹 蘇巧慧競辦：盧秀燕的妹妹可拿台中市府標案？

立法院國民黨團今天再打民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純議題。蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇回應表示，大家都知道，盧秀燕是台中市長，盧秀芳擔任負責人的公司可以拿台中市府1400萬標案，國民黨毫無質疑，蘇巧慧的妹妹蘇巧純，根本不是「曠世智能公司」負責人，該公司去申請各界投資，國民黨卻質疑違法，「根本是雙重標準、選舉抹黑。」

劉芳宇指出，從各家民調趨勢來看，選民更認同蘇巧慧和沈伯洋正面、陽光的選戰模式。劉芳宇強調，相信市民選擇新時代的首長，會希望是比較候選人之間的溝通力、創造力和照顧人民的能力，她也呼籲市民朋友11月28日，用選票共同支持講政見、講願景的市長候選人。