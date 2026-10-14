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上沈玉琳節目被要求賣萌...蔣萬安曝「撒嬌三連拍」臨時起意3動作

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席「市你的舞台！青年造市計畫！幸安市場開幕活動」。截自UDN直播
台北市長蔣萬安今天上午出席「市你的舞台！青年造市計畫！幸安市場開幕活動」。截自UDN直播

年底選戰倒數45天，台北市長蔣萬安昨天上沈玉琳的綜藝節目，10月26日播出，因製作單位有放出部分節目內容，蔣萬安今天被問到，昨天上沈玉琳節目有可愛三連拍，對手沈伯洋也誇「表情非常厲害」。蔣也讚沈玉琳真的很好笑，確實非常的輕鬆、非常愉快。

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蔣萬安今天上午出席「市你的舞台！青年造市計畫！幸安市場開幕活動」。媒體問蔣，昨天上沈玉琳的綜藝節目，蔣萬安說，「我必須說，玉琳哥真的很好笑、非常有趣，他真的是十足幽默。」

蔣提到，昨天在整個錄影的過程有很多的互動，他也先透露一點、還有親自下廚，然後還有九宮格的遊戲，也有分享他的一些珍藏。整個過程在玉琳哥、還有主持人及來賓帶領下，確實非常輕鬆、非常愉快，大家可以拭目以待。整個節目播出有很多，除了他自己市政以外平常生活的一面。

媒體追問，在家裡有練習過「撒嬌三連拍」？蔣萬安說，因為中間有一個橋段就九宮格，他們會有各種的遊戲或相關的懲罰。所以其中有一個就是說要做三連拍，他就想到三個可愛的，基本大概就是微笑啦、比愛心啦，或是sigma，就是臨時想到，就趕快比了三個這樣子可愛的表情。

沈玉琳 蔣萬安 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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