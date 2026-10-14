影／沈伯洋忙跑選舉行程 仍回立院登記發言

目前正在參選台北市長的民進黨立委沈伯洋，上午前往立法院外交與國防委員會登記發言，預計下午再回委員會質詢。沈伯洋表示，一直以來出席率與質詢率都很高，雖然有選舉行程，但今天早上仍然與黨團開會並且回來登記發言。

沈伯洋於委員會登記發言排在第29號，為最後一位，稍早沈伯洋上趙少康的節目時，委員會召委徐巧芯「斗內」670元，並留言「看到媒體上提到沈委員怕登記發言時間回不來，已經宣布延長發言時間到中午十二點，記得上完節目回來上班，召委溫馨提醒」，沈伯洋一笑置之，並表示選舉行程一定會卡到，但他仍盡可能協調，並且就算無法登記發言，也會提出書面。

而針對網友關心沈伯洋的身體狀況，沈伯洋表示昨天手確實有點受傷，但檢查後都沒問題，因此會繼續行程。

正在參選台北市長的立委沈伯洋上午仍前往立法院外交國防委員會登記發言，表示即便有選舉行程仍會回來開會。記者曾原信／攝影

正在參選台北市長的立委沈伯洋上午仍前往立法院外交國防委員會登記發言，沈伯洋發言順序為最後29號，預計下午才會登台質詢。記者曾原信／攝影