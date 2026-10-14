快訊

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

從洪災到光電調查、誰是民眾黨太陽 聯合報系4作品入圍卓越新聞獎

聽新聞
0:00 / 0:00

影／沈伯洋忙跑選舉行程 仍回立院登記發言

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
正在參選台北市長的立委沈伯洋上午仍前往立法院外交國防委員會登記發言，隨後先行離開，過程中還有民眾索取簽名。記者曾原信／攝影
正在參選台北市長的立委沈伯洋上午仍前往立法院外交國防委員會登記發言，隨後先行離開，過程中還有民眾索取簽名。記者曾原信／攝影

目前正在參選台北市長的民進黨立委沈伯洋，上午前往立法院外交與國防委員會登記發言，預計下午再回委員會質詢。沈伯洋表示，一直以來出席率與質詢率都很高，雖然有選舉行程，但今天早上仍然與黨團開會並且回來登記發言。

2026九合一選舉

沈伯洋於委員會登記發言排在第29號，為最後一位，稍早沈伯洋上趙少康的節目時，委員會召委徐巧芯「斗內」670元，並留言「看到媒體上提到沈委員怕登記發言時間回不來，已經宣布延長發言時間到中午十二點，記得上完節目回來上班，召委溫馨提醒」，沈伯洋一笑置之，並表示選舉行程一定會卡到，但他仍盡可能協調，並且就算無法登記發言，也會提出書面。

而針對網友關心沈伯洋的身體狀況，沈伯洋表示昨天手確實有點受傷，但檢查後都沒問題，因此會繼續行程。

正在參選台北市長的立委沈伯洋上午仍前往立法院外交國防委員會登記發言，表示即便有選舉行程仍會回來開會。記者曾原信／攝影
正在參選台北市長的立委沈伯洋上午仍前往立法院外交國防委員會登記發言，表示即便有選舉行程仍會回來開會。記者曾原信／攝影

正在參選台北市長的立委沈伯洋上午仍前往立法院外交國防委員會登記發言，沈伯洋發言順序為最後29號，預計下午才會登台質詢。記者曾原信／攝影
正在參選台北市長的立委沈伯洋上午仍前往立法院外交國防委員會登記發言，沈伯洋發言順序為最後29號，預計下午才會登台質詢。記者曾原信／攝影

正在參選台北市長的立委沈伯洋上午仍前往立法院外交國防委員會登記發言，隨後先行離開。記者曾原信／攝影
正在參選台北市長的立委沈伯洋上午仍前往立法院外交國防委員會登記發言，隨後先行離開。記者曾原信／攝影

沈伯洋 行程 趙少康 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

翁曉玲、徐巧芯酸沈伯洋立院出席情況 綠黨團：像「學渣評論第一名」

徐巧芯「留時間給沈伯洋來質詢」 王義川不滿罵「爛召委」

趙少康直球問人設「哪個是真正的你？」沈伯洋認當立委較兇原因曝

首場電視辯論時程爭議 沈伯洋、蔣萬安各有看法

相關新聞

確定了！「辣個男人」韓國瑜周六到高雄小港為柯志恩助陣

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆17日（周六）將舉辦競選總部成立大會，前總統蔡英文確定出席。國民黨市長參選人柯志恩同日原本只是舉辦小型廟口音樂會，今天卻重磅宣布，「辣個男人」、立法院長韓國瑜17日晚上會到高雄參加她的廟口開講活動。

嘉義市長黃敏惠卸任動向受關注 議員：立法院副院長是最適合職位

嘉義市議會定期會市長施政報告結束，市議員黃敏修質詢，肯定市長黃敏惠執政留下深刻印記，並形容她的執政歷程在嘉市政壇具有高度代表性。他拋出敏感問題，詢問黃敏惠卸任後是否有新的生涯規劃，甚至可能投入立委補選，繼續為市民服務；若民進黨立委王美惠當選市長，立委席次出缺，嘉市是否可能再出現「藍白合」？他說，立法院副院長是黃敏惠卸任後最適合職位。

一周兩度邀訪！趙少康曝沈伯洋有備而來 「但還是會支持蔣萬安」

資深媒體人趙少康今日邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋上廣播專訪，這也是沈一周內第二度上趙少康節目。而趙行為也遭不少藍營批評稱「綠少康」。不過趙也反擊，稱政黨與工作應該分開，作為媒體人希望有個公正平台，讓不同立場的人發表言論，同樣之後也會邀蔣萬安。對於沈今天表現，他則直言如果10分是滿分大概有7、8分。

【重磅快評】把國家當他家 靠爸又靠勢、綠能你不能

選戰倒數，原本在戰場邊緣的桃園、基隆最近也點燃戰火。民進黨桃園、基隆市長參選人黃世杰和童子瑋皆被指控濫用公家資源、變相輔選，一個「靠爸」、一個「靠勢」，行政不中立，踩了政治紅線。

徐巧芯線上斗內喊「記得來開會」 沈伯洋：溫暖的人應加入洋流

參選台北市長的民進黨立委沈伯洋，今天接受中廣董事長趙少康的廣播訪問。立院外交國防委員會召委徐巧芯則宣布，為避免沈伯洋來不及回來質詢，特別把登記發言時間延長。她還特別在專訪的網路直播線上捐款，留言提醒「記得來上班喔」。沈伯洋對此則回應，雖然並沒有趕不及，但感謝徐巧芯為自己著想，「溫暖的人應該加入洋流」。

合體沈伯洋推「隆總洋」飄帶 賴瑞隆17日將辦競總成立大會

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆日前推出與台北市長參選人沈伯洋合體署名的專屬「隆總洋」飄帶，昨天在競總開箱活動搶先曝光後廣受好評，掀起支持者間的應援熱潮，今天順勢開放民眾領取，賴瑞隆更號召支持者在10月17日帶著飄帶出席競總成立大會，向11月28日「隆總洋、共同贏」的目標邁進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。