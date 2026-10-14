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影／沈伯洋忙跑選舉行程 仍回立院登記發言
目前正在參選台北市長的民進黨立委沈伯洋，上午前往立法院外交與國防委員會登記發言，預計下午再回委員會質詢。沈伯洋表示，一直以來出席率與質詢率都很高，雖然有選舉行程，但今天早上仍然與黨團開會並且回來登記發言。
沈伯洋於委員會登記發言排在第29號，為最後一位，稍早沈伯洋上趙少康的節目時，委員會召委徐巧芯「斗內」670元，並留言「看到媒體上提到沈委員怕登記發言時間回不來，已經宣布延長發言時間到中午十二點，記得上完節目回來上班，召委溫馨提醒」，沈伯洋一笑置之，並表示選舉行程一定會卡到，但他仍盡可能協調，並且就算無法登記發言，也會提出書面。
而針對網友關心沈伯洋的身體狀況，沈伯洋表示昨天手確實有點受傷，但檢查後都沒問題，因此會繼續行程。
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