一周兩度邀訪！趙少康曝沈伯洋有備而來 「但還是會支持蔣萬安」

資深媒體人趙少康今日邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋上廣播專訪，這也是沈一周內第二度上趙少康節目。而趙行為也遭不少藍營批評稱「綠少康」。不過趙也反擊，稱政黨與工作應該分開，作為媒體人希望有個公正平台，讓不同立場的人發表言論，同樣之後也會邀蔣萬安。對於沈今天表現，他則直言如果10分是滿分大概有7、8分。

趙少康表示，沈伯洋應該是有備而來，反應也很快，他問的問題大家都質疑過也問過，但不管如何作為媒體立場就是提供平台，讓參選人可以針對民眾疑問、好奇回答，表現如何取決參選人自己，取決於觀眾、聽眾判斷。

趙少康也直言，作為媒體人會邀訪所有主要參選人，不應是限制可以訪問誰？不能訪問誰？還有人說他害了國民黨，「我有那麼偉大嗎」，有些人每天的在亂罵一通，為了流量密碼，好像罵他就有流量，還是受了誰的指使，他很好奇。

趙少康強調，政黨參與他是國民黨人，但媒體是他的工作，「哪個媒體人敢跳出來說我是民進黨的媒體人」，也許有人這樣做，但這是他最討厭的做法，當時出來做媒體，就是認為受到不公平對待，希望有一個公平平台，讓不同立場的人發表言論，這是台灣民主可貴，這些人可能是擔心國民黨選情，但包含蔣萬安也邀請，也排了時間。

面對蔣萬安先上了綜藝節目錄影要到19日才上「少康戰情室」，趙少康表示，蔣有與他通過電話希望訪問日程能夠晚一點，每個人步調不同，上綜藝節目也很聰明，政治人物不需要這麼死板板。被問到支持誰，他也表示，以政黨傾向他還是會支持蔣萬安，兩人是老朋友而且他也很認真再做，不過沈伯洋戴起效應及現象值得觀察。