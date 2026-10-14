逾5成選票流向挺沈伯洋...黃珊珊稱「不要計算票屬於誰」蔣萬安回應了

TVBS日前公布北市長民調，2022年黃珊珊的選票逾5成轉向民進黨北市長參選人沈伯洋。黃昨臉書發長文說，候選人不要計算票屬於誰，「應該回答自己能為台北做什麼。做得好，人民讓你繼續做；做不好，人民就把你換掉。」蔣萬安今表示認同。

另外，對於國民黨議員秦慧珠呼籲要鞏固鋼鐵小草票？蔣萬安說，不管是市政服務，他服務的對象是涵蓋所有的市民朋友，不分年齡、不分哪一個政黨。同樣的，我要爭取的對象也是一樣，讓每位市民知道這四年施政成果，同樣的也了解未來施政的藍圖，透過這樣的方式，讓所有的朋友繼續支持、必須認同我們。

蔣萬安今天上午出席「市你的舞台！青年造市計畫！幸安市場開幕活動」受訪表示，其實他很認同黃珊珊前副市長的說法，也就是政治要把事情做好，而且是要給人民看到，而且對選民做出承諾，接受民眾的檢驗。

蔣說，一直以來，他的施政理念就是如此，就是這四年來專注在施政上面，而且把事情做好。他也認為，相信用施政的成績來爭取民眾認同，所以沒有任何的政治或選舉選票的算計。

蔣說，他也是秉持這樣的理念，這四年來施政其實就是不分黨派、不分年齡、不分地區，而且不分職業，都是市政服務要照顧對象。所以就是這樣的理念，一定會透過這樣的方式，來向市民朋友很誠懇的來報告這四年的成績，他認為，最務實的選戰策略，其實就是誠懇向大家來報告。