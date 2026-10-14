嘉義市長黃敏惠卸任動向受關注 議員：立法院副院長是最適合職位

嘉義市議會定期會市長施政報告結束，市議員黃敏修質詢，肯定市長黃敏惠執政留下深刻印記，並形容她的執政歷程在嘉市政壇具有高度代表性。他拋出敏感問題，詢問黃敏惠卸任後是否有新的生涯規劃，甚至可能投入立委補選，繼續為市民服務；若民進黨立委王美惠當選市長，立委席次出缺，嘉市是否可能再出現「藍白合」？他說，立法院副院長是黃敏惠卸任後最適合職位。

黃敏修表示，黃敏惠長年為嘉市付出，留下不可抹滅的歷史印記。他強調，議員對市府團隊的肯定可以放在心中，但監督市政、提出建言仍是民意代表的天職，並不代表否定市府團隊的努力。

黃敏修稱讚黃敏惠的施政報告內容完整、對市政相當熟悉，從報告的流暢程度，可以看出她對市政工作的掌握與準備，值得肯定。

不過，質詢焦點隨即轉向黃敏惠卸任後的政治動向。黃敏修指出，假如民進黨立委王美惠成功當選嘉義市長、入主市府，將造成立委席次出缺，屆時勢必面臨補選。他因此詢問黃敏惠，是否考慮轉換跑道，從地方走向中央，繼續代表市民爭取建設資源，他說，立法院副院長是黃敏惠卸任後最適合職位。

黃敏修追問，若未來立委補選登場，是否可能形成嘉義市「第二次藍白合」，讓藍白陣營再次合作推出人選，為地方政壇增添新的變數。

黃敏惠答詢並未明確表態是否投入立委補選，而是強調嘉市民主聖地，政治人物應以城市與國家發展為共同目標。她表示，不論政黨顏色與立場如何，最重要的是能否為公共利益努力；嘉義市可以不分顏色，但必須明辨是非。

黃敏惠也提到，今年是她從政30年。1996年參與國大代表選舉以來，她感謝嘉義市民一路給予機會與栽培，讓她能在政治歷程中持續學習，與許多夥伴共同努力。她認為，嘉義市給予她的養分，是堅持把對的事情做好，這也是民主發展的重要價值。

至於卸任後是否投入立委補選，以及嘉義市未來是否可能再度出現藍白合作，黃敏惠此次答詢仍未給出明確答案，也為她卸任後的政治動向留下想像空間。