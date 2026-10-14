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沈伯洋提婚育宅市府早在做 蔣萬安：市政很複雜、不是背就可以

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席「市你的舞台！青年造市計畫！幸安市場開幕活動」。截自UDN直播
台北市長蔣萬安今天上午出席「市你的舞台！青年造市計畫！幸安市場開幕活動」。截自UDN直播

民進黨北市長參選人沈伯洋昨接受「上台說新聞」專訪，提到「都更有一部分只租不賣的，可能是針對年輕人的，針對結婚，所以有青年宅，有婚育宅」。台北市長蔣萬安今被問到這是否是市府已在做，是否覺得滿頭問號？蔣酸沈伯洋，市政很複雜，絕不像沈委員所想「用背的就可以」。

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蔣也提到，另一方面，沈好像又犯了2014年的毛病，「搞不清楚現在的政策，就趕快提出相關的意見跟問題。」

蔣萬安今天上午出席「市你的舞台！青年造市計畫！幸安市場開幕活動」，被問到沈伯洋拋出市府已經在做的政見，蔣說，「沈委員可能確實對於市政不太熟悉」，而且他對於很多提出的政見，他自己也都很不確定。

蔣說，如果他談都市更新，提到都更分回要來給年輕的家庭，那這市府早就已經在推動都更分回做幸福住宅。而且目前已經有兩百多戶入住，未來還有近千戶幸福住宅。這個市府首創全國之先推出後，中央也很肯定、也跟進要來推這個政策。

蔣說，所以他要特別強調，其實市政是很複雜，而且非常的重要，絕對不像沈委員所想的用背的就可以了。另一方面，他好像又犯了2014年的毛病，搞不清楚現在的政策，就趕快提出相關的意見跟問題。

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