蘇巧慧稱不會攻擊民調 李競辦：三度打臉蘇貞昌

信民協會昨日公布的新北市長民調，遭外界質疑取樣樣本與真實新北市選舉結構呈現巨大落差，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今再次表示不會攻擊民調機構，李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，李四川多次表示民調會參考，並提出各項具體政見回應民意，但反觀蘇巧慧又忘了當年父親蘇貞昌過去公開批評自家人放出「假民調」，蘇巧慧三次宣稱「不會攻擊民調」，卻三度重重打臉自己父親蘇貞昌。

吳亮賢指出，蘇貞昌在2007年民進黨總統初選期間，曾公開指控對手謝長廷「不斷放出假民調來打擊他」；到了2018年參選新北市長時，面對聯合報民調落後於侯友宜的結果，蘇貞昌又批評「這種民調可信度不高」。蘇貞昌當年為了自身選舉，不但攻擊民調公司，連自家人都不放過，結果兩次選舉結果證明，謝長廷贏過蘇貞昌、侯友宜更是大勝蘇貞昌。

吳亮賢表示，李四川多次清楚表示，民調都會做為參考，會持續深入29區，傾聽基層民意、提出具體政見。除了今天將再提出新住民政策，至今更已提出超過20項具體政見，包括「軌道建設123」打造雙北30分鐘核心生活圈、「都更5夠力」加速老舊社區都更，以及「校校有公托」、「育嬰留停100%全薪」等育兒友善政策，李四川將持續以專業與實務經驗為基礎，從市民需求出發，將民意化為具體施政，不分顏色為市民繼續拚建設。