台南延平市場掃街 謝龍介：感受到鄉親對現狀不滿及渴望改變心聲

距離2026年底選舉邁入倒數，國民黨台南市長參選人謝龍介今早率藍白議員參選人到北區延平市場掃街拜票，面對選情，謝龍介說，在拜訪基層及車掃過程中，明顯感受到台南鄉親對於現狀的強烈不滿，以及渴望改變的心聲，將全力以赴，為市民營造友善、便利的生活環境。

謝龍介今早到延平市場掃街拜票，受到不少支持者熱情招呼，沿途也有許多菜籃族與攤商紛紛上前拍照合影，高喊「凍蒜！加油！」，甚至有民眾拉住他的手，大喊「這次一定要當選」，展現接地氣的好人緣，謝龍介同時也傾聽攤商訴說生意難做、抱怨停車和罰單的苦水。

謝龍介表示，台南執政黨長期連續執政達33年，正因如此，許多鄉親紛紛期盼「翻轉大台南」，希望迎來真正的政黨輪替與新氣象，尤其，最近在傳統市場掃街拜票，不少鄉親更反映違規紅單浮濫、不符合比例原則，導致民眾與攤商苦不堪言。

他指出，許多傳統市場近來人潮銳減近一半，攤商生意慘澹，也讓傳統市場景氣衰退，市府既然把特定區域規畫為市場或攤販集中地，就應負起責任、增加停車位以便民眾，而非一味以過度開單來解決問題。

謝龍介強調，去年台南市政府開出154萬張交通罰單，平均每位有駕照的市民每年至少收到近2張罰單，比例冠居全國，違規紅單應要符合比例原則。

另外，他提到，市府團隊過去承諾要進行騎樓整平，但近期才在進行調查，甚至在調查尚未完成前恐就準備「卸任」，令人難以接受，自己全力支持騎樓友善政策，若騎樓無法通行，機車族便被迫與汽車爭道，嚴重影響交通安全。

最後，謝龍介呼籲，市府團隊應虛心檢討、正視基層民怨，並強調自己未來將全力以赴，推動改變，為台南市民營造更友善、便利的生活環境。

謝龍介今早與藍白議員參選人一同走訪延平市場，沿途向攤商及採買民眾握手致意、寒暄拜票，並針對停車空間與騎樓通行等民生議題提出看法。記者萬于甄／攝影

謝龍介掃街途中停下腳步與民眾交談，聆聽基層心聲，強調當選後會改善市場周邊環境。記者萬于甄／攝影