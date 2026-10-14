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沈伯洋「不懂AI產業要串聯什麼」藍粉專：AI產業聽了會暈倒

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚上出席「台北．無限之城」論壇。(記者林伯東／攝影)
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚上出席「台北．無限之城」論壇。(記者林伯東／攝影)

台北市長蔣萬安日前提出松山機場遷移政見，並指要串聯苗栗以北等縣市，打造全新的「台北AI園區」，形成「首都科技廊帶」。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨說，商圈才需要土地串聯起來。藍營粉專「政客爽」酸，這是AI產業聽了會暈倒的演講，把「科技廊帶」理解成「商圈人潮」真的是笑死人。

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沈伯洋昨天提到，蔣萬安現在要做AI，並把北士科、松山機場、內科、南軟串聯成科技廊道，但這不是商圈，商圈才需要土地串聯起來。AI就三個層面，第一，算力層，但大概不太可能在台北；至於軟體層跟應用層則適合在台北。不過，他說，軟體層沒什麼需要串聯，公司之間要開會，坐捷運、視訊都ok；應用層則是各行各業怎麼應用AI，這則散布在全台北。

「政客爽」指出，沈伯洋不認同AI科技廊帶稱「視訊開會就好」「商圈才需要土地」、「不懂AI產業要串聯什麼，線上開會或搭捷運就好」，這是AI產業聽了會暈倒的演講。草包他看過很多，這種不了解產業在那瞎扯的很少見，例如沈伯洋就是。

「政客爽」表示，AI是數位產業，不代表不需要地理聚落。如果「軟體公司視訊就好，所以不用聚在一起」，那美國AI產業理論上應該平均分散全美，現實卻完全相反。Brookings 2025年的研究指出，美國AI活動仍高度集中，舊金山、聖荷西在「人才、創新、企業採用」三項都形成壓倒性優勢。光灣區就占全美約13%的AI職缺。如果AI公司開視訊就能解決一切，矽谷為什麼還存在？

其次，「政客爽」表示，科技廊帶串的是「產業鏈」，不是要求土地黏在一起。美國對產業創新聚落的定義，就是把企業、供應商、大學、研究機構、新創、育成中心等資源形成地理集聚。地理接近可以增加知識交流、人際網絡跟信任感，提高創新、生產力、企業競爭力。

第三，「政客爽」說，AI最需要的是人才市場的「厚度」AI公司選址不只是「今天跟誰開會」。公司更在意的是：「附近能不能快速找到工程師？員工跳槽後是不是還留在這座城市？研究人才能不能從學校、新創、大企業之間流動？」

最後，「政客爽」說，美國匹茲堡就在做AI Avenue，匹茲堡的 Bakery Square 聚集了卡內基美隆大學（CMU）的雲端實驗室、Google 以及 20 多家 AI 相關企業，被稱為「AI Avenue」。另一方面，從市中心延伸至 Lawrenceville 一帶的「Robotics Row」，則是全市 80 多家機器人公司的重要聚落，其中包含不少自駕與自動化技術業者。

「政客爽」酸，把「科技廊帶」理解成「商圈人潮」真的是笑死人，AI可以在雲端跑，但工程師、教授、創業家、投資人跟企業客戶還活在地球上。科技廊帶要解決的，從來不是「大家走路去隔壁公司開會」，而是讓一座城市形成足夠厚的AI人才與產業生態系。把科技廊帶理解成「三創怎麼把人導去光華商場」，才是真的拿夜市商圈邏輯在理解AI產業。

沈伯洋 松山機場 北士科 2026九合一選舉 台北市選舉

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