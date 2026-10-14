趙少康直球問人設「哪個是真正的你？」沈伯洋認當立委較兇原因曝

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天接受媒體人趙少康專訪，趙也質疑沈參選至今人設與過去大家對他印象有落差，是否再過去立場、個性是否有改變，沈表示，確實在立法院被踩底線無法認受比較兇，但其實個性很溫和，而創辦黑熊學院也並非挑釁，而是希望在災難來臨時讓大家有自保能力。

沈伯洋表示，認識他的人都知道他個性蠻溫和，但確實在立法院變比較兇，最大原因是底線一直被踩，每次他要發言就被宣布散會，連講都不給講，甚至他最後去搶麥克風直接被摔下來，甚至把他沒講過的話塞到他嘴巴，「一般人還是會生氣啦」。

而被問到是否會辭立委已示參選決心，沈伯洋強調就是不會辭，雖然大家一直都覺得辭職可以展現勇氣、決心，但他覺得從參選過程至今，都一直展現勇氣、決心，不需要再附加這個條件。面對藍營質疑無法做好立委工作。沈表示，自己出席率、質詢率都非常高，甚至拿過好幾次優質立委，也專注在國防外交委員會，至於去其他委員會應該都是他比較關心議題。

面對過去黑熊學院背景甚至被質疑曾講過「飛彈打過來對募款有幫助」，沈伯洋說，當時裴洛希訪台陸方有動作，在討論民防日期重要性，而黑熊所做的事情，包含止血、災難發生預防，包含現在跑選舉狀況以及去年發生馬太鞍溪堰塞湖事件，都可以馬上找出應對方案，並非挑釁，而是教大家如何保護自己。