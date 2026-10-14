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沈伯洋父又遭港媒點名「賺紅錢」 綠黨團：選前44天 去年劇本再上演

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨團今開輿情記者會，示警類似攻擊去年6月就曾上演，如今選前44天再度出現。記者張曼蘋／攝影
民進黨團今開輿情記者會，示警類似攻擊去年6月就曾上演，如今選前44天再度出現。記者張曼蘋／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋遭港媒爆料，其父親公司遭大陸制裁後換名繼續做生意。民進黨立院黨團今示警，類似攻擊去年6月就曾上演，如今再度出現，黨團書記長范雲連問「誰提供資訊？為何是這個時候？目的是什麼？」質疑是否企圖影響台灣選舉。

2026九合一選舉

民進黨團今開輿情記者會。黨團幹事長莊瑞雄表示，各地候選人競選活動如火如荼進行，中國過去對台灣民主政治及選舉有各種介入方式，距離選舉剩下44天，接下來可能還會出現各種不同手法。

范雲表示，去年6月香港媒體就曾對沈伯洋發動相同議題的攻擊，當時沈還只是立委，相關內容其實早已回應過；香港媒體報導後，台灣部分媒體也跟進。她並提到，上周檢方偵查發現，2024年沈伯洋及家人、包含小孩曾遭24小時監控，並指境外勢力來自香港。

范雲說，在這個時間點，更應追問沈伯洋家人的資訊由誰提供、誰掌握這些資訊、為何此時提供，以及台灣有哪些媒體跟進，「他的目的是什麼？是不是想要影響這場選舉？」若與2024年監控沈伯洋及家人的來源相同，令人憂心是否涉及跨國鎮壓及干擾台灣民主選舉。

黨團副書記長郭昱晴則表示，類似模式去年已經出現，認為相關操作「擺明就是衝著沈伯洋而來」。她說，沈伯洋長期揭露中共認知作戰、推動民防論述，近期「洋流」聲勢升高，因此成為攻擊目標；她也質疑相關操作帶有威脅意味，可能藉此警告赴中經商者或替台灣發聲的公眾人物。

莊瑞雄表示，中國過去常在台灣民主選舉中扮演民進黨競爭對手的「啦啦隊」，但是否能達到效果，台灣選民自有判斷，有時甚至可能「變豬隊友」。

沈伯洋 綠黨 范雲 2026九合一選舉 台北市選舉

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