【重磅快評】把國家當他家 靠爸又靠勢、綠能你不能

選戰倒數，原本在戰場邊緣的桃園、基隆最近也點燃戰火。民進黨桃園、基隆市長參選人黃世杰和童子瑋皆被指控濫用公家資源、變相輔選，一個「靠爸」、一個「靠勢」，行政不中立，踩了政治紅線。

藍白昨天指控黃世杰「靠爸」，其父黃金德現任董事長，質疑其透過在農田水利系統的關係施壓基層公務員，讓兒子承租農田水利署管理的公有土地舉辦競選造勢。黃世杰雖強調依法申請、支付租金，但選舉期間，凡事都會被放大檢視，根據公務員利益迴避的核心精神，瓜田李下避之唯恐不及，參選人不能只用「有付錢」三個字就想化解爭議。

事實上，農田水利會收歸國有，改制為公務機關後，原本高舉的改革旗幟，正是「擺脫地方派系、落實國家公權力」。如今公有地若成為特定政黨參選人的造勢舞台，豈非諷刺至極？

「公家不是你家」，公有土地是全民資產，依法出租只是基本要求，出租條件是否公平、審核程序是否一致、有沒有利益衝突疑慮，同樣值得檢驗。尤其承租者是政治人物，且與主管系統存在親屬關係，更應主動說明、充分避嫌。否則難免讓人追問，一般民眾或其他政黨的參選人，能否獲得相同待遇？

無獨有偶，基隆「黃阿瑪駐港」活動展至投票前一天，時間、地點皆啟人疑竇。童子瑋推動水上裝置藝術活動，賴清德總統親自出席點燈，國民黨質疑為何由基隆市議會名義申請場地，相關會勘資料又出現童子瑋競辦人員。議會方面則澄清沒有支出公帑、沒有濫用公家資源，港務公司也說明場地開放的相關考量。

童子瑋既是現任議長，又是賴總統親戚，理應更加降低外界對於裙帶關係的疑慮，使用公家機關名義、行政協調管道與場地資源，都可能涉及公共權力如何運用。基隆市長謝國樑曾想向港務公司借1天辦划龍舟活動卻遭拒，顯示並非一視同仁，市長不如議長「有關係」，結果是「綠能藍不能」。

值得注意的是，賴總統出席黃世杰和童子瑋相關活動，身兼國家元首與執政黨主席，越是涉及選務行政活動，越應清楚區隔黨務活動與政府公務，避免國家機器與黨政助選混為一談。

民進黨過去常批判國民黨「黨國不分、公器私用」，彷彿只要國民黨執政，政府資源就可能成為黨的工具。如今自己掌握中央權力，更應以當年的標準自我要求，而不是換了位子就換腦袋。靠爸又靠勢、綠能你不能，恐怕只會讓人再次想起「討厭民進黨」的感覺。