快訊

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

去冰補奶+15元引爆星巴克之亂！特大杯變半杯掀退坑潮 官方「婉拒回應」

MLB／守護者要命失誤釀大禍 光芒3：1奪勝系列賽扳平戰局

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】把國家當他家 靠爸又靠勢、綠能你不能

聯合報／ 主筆室
民進黨基隆市長參選人童子瑋推動水上裝置藝術活動，國民黨質疑為何由市議會名義申請場地。圖為賴總統9月24日到基隆港與童子瑋一起點燈。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
民進黨基隆市長參選人童子瑋推動水上裝置藝術活動，國民黨質疑為何由市議會名義申請場地。圖為賴總統9月24日到基隆港與童子瑋一起點燈。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

選戰倒數，原本在戰場邊緣的桃園、基隆最近也點燃戰火。民進黨桃園、基隆市長參選人黃世杰和童子瑋皆被指控濫用公家資源、變相輔選，一個「靠爸」、一個「靠勢」，行政不中立，踩了政治紅線。

2026九合一選舉

藍白昨天指控黃世杰「靠爸」，其父黃金德現任董事長，質疑其透過在農田水利系統的關係施壓基層公務員，讓兒子承租農田水利署管理的公有土地舉辦競選造勢。黃世杰雖強調依法申請、支付租金，但選舉期間，凡事都會被放大檢視，根據公務員利益迴避的核心精神，瓜田李下避之唯恐不及，參選人不能只用「有付錢」三個字就想化解爭議。

事實上，農田水利會收歸國有，改制為公務機關後，原本高舉的改革旗幟，正是「擺脫地方派系、落實國家公權力」。如今公有地若成為特定政黨參選人的造勢舞台，豈非諷刺至極？

「公家不是你家」，公有土地是全民資產，依法出租只是基本要求，出租條件是否公平、審核程序是否一致、有沒有利益衝突疑慮，同樣值得檢驗。尤其承租者是政治人物，且與主管系統存在親屬關係，更應主動說明、充分避嫌。否則難免讓人追問，一般民眾或其他政黨的參選人，能否獲得相同待遇？

無獨有偶，基隆「黃阿瑪駐港」活動展至投票前一天，時間、地點皆啟人疑竇。童子瑋推動水上裝置藝術活動，賴清德總統親自出席點燈，國民黨質疑為何由基隆市議會名義申請場地，相關會勘資料又出現童子瑋競辦人員。議會方面則澄清沒有支出公帑、沒有濫用公家資源，港務公司也說明場地開放的相關考量。

童子瑋既是現任議長，又是賴總統親戚，理應更加降低外界對於裙帶關係的疑慮，使用公家機關名義、行政協調管道與場地資源，都可能涉及公共權力如何運用。基隆市長謝國樑曾想向港務公司借1天辦划龍舟活動卻遭拒，顯示並非一視同仁，市長不如議長「有關係」，結果是「綠能藍不能」。

值得注意的是，賴總統出席黃世杰和童子瑋相關活動，身兼國家元首與執政黨主席，越是涉及選務行政活動，越應清楚區隔黨務活動與政府公務，避免國家機器與黨政助選混為一談。

民進黨過去常批判國民黨「黨國不分、公器私用」，彷彿只要國民黨執政，政府資源就可能成為黨的工具。如今自己掌握中央權力，更應以當年的標準自我要求，而不是換了位子就換腦袋。靠爸又靠勢、綠能你不能，恐怕只會讓人再次想起「討厭民進黨」的感覺。

靠爸 綠能 黃世杰 2026九合一選舉 桃園市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

冷眼集／行政不中立 已踩政治紅線

假公濟私… 國有地辦造勢 黃世杰挨批靠爸

黃阿瑪駐港 藍砲轟童子瑋公私不分

黃阿瑪水上裝置遭質疑公私不分 基隆市議會：未花公帑

相關新聞

【重磅快評】把國家當他家 靠爸又靠勢、綠能你不能

選戰倒數，原本在戰場邊緣的桃園、基隆最近也點燃戰火。民進黨桃園、基隆市長參選人黃世杰和童子瑋皆被指控濫用公家資源、變相輔選，一個「靠爸」、一個「靠勢」，行政不中立，踩了政治紅線。

趙少康直球問人設「哪個是真正的你？」沈伯洋認當立委較兇原因曝

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天接受媒體人趙少康專訪，趙也質疑沈參選至今人設與過去大家對他印象有落差，是否再過去立場、個性是否有改變，沈表示，確實在立法院被踩底線無法認受比較兇，但其實個性很溫和，而創辦黑熊學院也並非挑釁，而是希望在災難來臨時讓大家有自保能力。

一周兩度邀訪！趙少康曝沈伯洋有備而來 「但還是會支持蔣萬安」

資深媒體人趙少康今日邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋上廣播專訪，這也是沈一周內第二度上趙少康節目。而趙行為也遭不少藍營批評稱「綠少康」。不過趙也反擊，稱政黨與工作應該分開，作為媒體人希望有個公正平台，讓不同立場的人發表言論，同樣之後也會邀蔣萬安。對於沈今天表現，他則直言如果10分是滿分大概有7、8分。

逾5成選票流向挺沈伯洋...黃珊珊稱「不要計算票屬於誰」蔣萬安回應了

TVBS日前公布北市長民調，2022年黃珊珊的選票逾5成轉向民進黨北市長參選人沈伯洋。黃昨臉書發長文說，候選人不要計算票屬於誰，「應該回答自己能為台北做什麼。做得好，人民讓你繼續做；做不好，人民就把你換掉。」蔣萬安今表示認同。

沈伯洋健康亮紅燈？脖子見凸起物 醫研判病灶：抗生素可改善

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期跑基層拜票，有眼尖的支持者發現，他右側頸部出現了一顆明顯凸起物，部分網友擔心他的身體狀況。對此，胸腔科醫師蘇一峰透過臉書表示，這看起來像青春痘、毛囊炎或局部皮膚炎，研判屬於良性病灶，服藥幾天應能好轉，並祝福他早日康復。

嘉義市長黃敏惠卸任動向受關注 議員：立法院副院長是最適合職位

嘉義市議會定期會市長施政報告結束，市議員黃敏修質詢，肯定市長黃敏惠執政留下深刻印記，並形容她的執政歷程在嘉市政壇具有高度代表性。他拋出敏感問題，詢問黃敏惠卸任後是否有新的生涯規劃，甚至可能投入立委補選，繼續為市民服務；若民進黨立委王美惠當選市長，立委席次出缺，嘉市是否可能再出現「藍白合」？他說，立法院副院長是黃敏惠卸任後最適合職位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。